STEEL FOCUS – La sfida europea dell’acciaio sostenibile

Per la siderurgia italiana ed europea la sostenibilità non è più un’opzione, ma una sfida ineludibile. In questi ultimi anni, però, alcune incognite stanno rallentando gli investimenti aziendali e mettendo in discussione le tempistiche fissate dall’Ue per il raggiungimento degli obiettivi indicati. In questa puntata proponiamo un punto sull’avanzamento del processo di decarbonizzazione della siderurgia e sullo sviluppo del mercato del green steel.

Ad aiutarci nell’analisi anche la voce di Enrico Frizzera (amministratore delegato di Manni Group), intervenuto durante la presentazione di terza edizione della ricerca di siderweb «Acciaio Sostenibile».

