L’acciaio al centro del futuro di un’edilizia sostenibile

Translated by Deepl

Il settore delle costruzioni rappresenta il primo comparto per consumo di acciaio: a livello europeo assorbe circa il 35% della produzione dell’Unione. Pertanto, rappresenta uno dei mercati di sbocco principale per la siderurgia e, con una maggiore attenzione alla sostenibilità e alle prestazioni dei materiali utilizzati, l’edilizia del futuro sarà fondamentale anche per l'orizzonte e la diffusione dell’acciaio green.

Tematiche che sono state al centro del convegno di presentazione della terza edizione della ricerca «Acciaio Sostenibile - Analisi, esperienze e report della filiera siderurgica» di questa mattina e delle interviste a Enrico Frizzera (amministratore delegato di Manni Group) e Grazia Marrone (Research Fellow del Politecnico di Milano), incalzati da Francesca Morandi (responsabile relazioni esterne di siderweb).

Secondo Enrico Frizzera «i temi green sono ineludibili». Per disegnare il futuro, però, «bisogna immaginarlo, perché solo così si può pensarlo e definirlo concretamente con sistemi, costruzioni e materiali d’avanguardia». Si tratta quindi di «una sfida che richiede una collaborazione tra vari attori che sappiano interpretare il cambiamento e mettano a terra sempre più progetti di sostenibilità e dare risposte tangibili con un nuovo costruito e con quello rigenerato. Dalle aziende alle università, dai decisori politici agli architetti e ingegneri, tutte le figure coinvolte nello sviluppo dell’edilizia green devono fare la propria parte. Dobbiamo dare un impatto che sia duraturo su imprese e società», ha detto l’amministratore delegato di Manni Group.

In questo contesto di cambiamento, il Gruppo ha deciso di avviare una collaborazione con il Politecnico di Milano e, come ha sottolineato Grazia Marrone (Research Fellow del Politecnico di Milano), «il connubio impresa-università è centrale per riuscire a mettere a terra nuove soluzioni». L’acciaio in edilizia può essere utilizzato come elemento strutturale, ad esempio con le travi, e di rivestimento, come i pannelli sandwich: «Questi materiali nel tempo hanno avuto un’evoluzione e, soprattutto per quanto riguarda i prodotti sagomati a freddo, sono andati sempre più verso la sostenibilità», ha spiegato l’ing. Marrone. Un progresso che rende fondamentale la «formazione per facilitare un adattamento delle competenze delle diverse figure professionali coinvolte in cantiere alle nuove tecnologie e al loro utilizzo. Questo anche in un’ottica di complementarità e integrazione tra l’acciaio e gli altri materiali utilizzati, stratificati a secco a seconda delle performance che il progettista sta ricercando, rendendo a maggior ragione necessaria e giustifica un’apertura all’ibridazione tra i diversi materiali da costruzione in un’ottica di sostenibilità».

Un orizzonte che dal punto di vista della domanda futura ripone le proprie speranze di traino proprio nella ricerca, ma che viceversa attualmente sembrerebbe avere un limite nei costi: «Le quote di mercato della costruzione a secco a livello mondiale arrivano tra il 7% e 15%, pertanto parliamo ancora di una nicchia. Tuttavia parliamo di edifici altamente avanzati e performanti, paragonabili se non superiori al tradizionale. Inoltre, già oggi, siamo arrivati ad avere soluzioni a un costo comparabile all’esistente e di conseguenza vediamo prospettive di crescita. Inoltre, in queste nuove costruzioni va calcolato non tanto il risparmio su costi dei materiali, ma anche di tempo, scarto, manodopera, energia, rischi di cantiere. Tutto richiede anche un cambio culturale nella nostra società, che deve essere più aperta al cambiamento, e all’industria uno sforzo per continuare a migliorare questi materiali», ha evidenziato Frizzera. Formazione e informazione, dunque, nell’ottica della contaminazione: «Il processo olistico è essenziale», ha aggiunto Marrone.