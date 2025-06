“Obiettivi diversi, sfide comuni” a Made in Steel

Translated by Deepl

Tutti i numeri dell’undicesima edizione di Made in Steel, ma anche tutti le analisi di siderweb e degli operatori, gli outlook e le prospettive di mercato di cui si è discusso durante l’undicesima edizione della Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio.

C’è tutto questo nella pubblicazione, digitale e gratuita, dal titolo “Obiettivi diversi, sfide comuni”, a cura della redazione di siderweb.

«È stata un’edizione che segna un nuovo inizio – ha scritto il CEO di Made in Steel e siderweb, Paolo Morandi -: ora è fondamentale sviluppare l’evento lungo la filiera e a livello internazionale, per diventare una grande piattaforma mondiale, in cui raccontare l’eccellenza della siderurgia italiana ed europea».

Il prossimo appuntamento con l’evento internazionale sarà nel 2027. Qui puoi già esprimere, senza vincoli, il tuo interesse a diventare o a confermarti espositore.

Nel frattempo, puoi rivivere l’atmosfera dell’undicesima edizione.