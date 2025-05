STEEL FOCUS – Dentro l’altoforno: l'ex Ilva e il futuro del ciclo integrato

L’incidente del 7 maggio scorso all’Afo1 dell’ex Ilva di Taranto costringerà l’azienda a produrre con un solo altoforno, il 4, e a limitare verosimilmente il proprio output a poco più di 2 milioni di tonnellate anche nel 2025.

Partendo da questo fatto di cronaca, in questa puntata proviamo a ragionare attorno al ciclo integrato. Come funziona un altoforno? Cosa significa intervenire su questo impianto e quali i tempi tecnici necessari per il riavvio? Inoltre, facciamo anche il punto sulla transizione dell’industria siderurgica europea verso tecnologie più green.

Ad aiutarci nell’analisi le voci di Carlo Mapelli (Politecnico di Milano) e di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb).

