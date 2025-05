Ast, l'11 giugno il tavolo per la firma dell'accordo di programma

TERNI - Dopo un'attesa durata tre anni, arriva la data da segnare sul calendario per la firma dell'accordo di programma di Acciai Speciali Terni: il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha infatti convocato per mercoledì 11 giugno, alle ore 15 al ministero, la riunione conclusiva per la firma dell’accordo di programma relativo al rilancio del sito. Lo ha comunicato lo stesso ministero venerdì pomeriggio.

All’incontro saranno presenti i rappresentanti del gruppo Arvedi, il presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, il sindaco di Terni Stefano Bandecchi e i rappresentanti del Mase. Secondo la nota del ministero "si tratta di un passaggio cruciale nel percorso condiviso di riconversione industriale e messa in sicurezza ambientale del polo siderurgico umbro, che segue il completamento dell’analisi del piano industriale da parte delle istituzioni e delle rappresentanze sindacali". L'intesa definirà "in modo puntuale gli impegni di soggetti pubblici e privati per garantire il rilancio competitivo del sito, attraverso un piano orientato alla sostenibilità, alla tutela ambientale e alla valorizzazione industriale del territorio ternano". Il testo - redatto al Mimit in collaborazione con il Mase, la Regione Umbria e il Comune di Terni - "disciplinerà gli investimenti, le misure ambientali e gli strumenti di sostegno pubblico". L'accordo "si inserisce nella più ampia strategia nazionale per rafforzare la competitività della filiera siderurgica italiana, con l’obiettivo di coniugare innovazione tecnologica, transizione ecologica, tutela dell’occupazione e riduzione della dipendenza dall’acciaio importato" conclude il Mimit.