ABS: ecco il nuovo Digital Green Plant

RHO (Mi) – «Sarà la chiave di volta per produrre acciaio fortemente sostenibile». Così Marco Di Giacomo, amministratore delegato di ABS, ha introdotto a Made in Steel il nuovo progetto per il sito di Cargnacco (Ud), il Digital Green Plant.

Il produttore siderurgico prevede «la costruzione di una nuova acciaieria da 700mila tonnellate, utilizzando tutte le ultime tecnologie sviluppate dalla capogruppo Danieli».