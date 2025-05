Julius (Eurometal): il premium price per l’acciaio verde deriverà dal Cbam

Translated by Deepl

RHO (Mi) - Si parla quasi sempre dei produttori siderurgici quando il tema è la riduzione delle emissioni. Eppure, dall'industria europea della distribuzione e trasformazione dell'acciaio passa il 50% dei prodotti siderurgici che arrivano al produttore e utilizzatore finale. Lo ha ricordato a Made in Steel il presidente di Eurometal, Alexander Julius, intervenendo al convegno "Road to the future: decarbonizzare il settore siderurgico europeo rimanendo competitivi".

«Personalmente - ha spiegato - non credo che il premium price verrà dagli extra sul green steel», ma dal Cbam.