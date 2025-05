DB Cargo Transa – Full Load Solutions Italia: fase di ascolto

RHO (Mi) - «Siamo in una fase di analisi dei flussi, perché l'impatto che possono avere le dinamiche macroeconomiche tocca anche noi. Cerchiamo non di ridurli, ma di ottimizzarli». Lo ha spiegato a siderweb Marco Pradovera, Head of Sales di DB Cargo Transa – Full Load Solutions Italia. «Ci aspettiamo una clientela sempre più attenta alle proprie esigenze; puntiamo sulla flessibilità».