Agrati: marzo e aprile migliori rispetto al 2024

Translated by Deepl

RHO (Mi) - Per Agrati Group, tra i leader mondiali nelle soluzioni di fissaggio, il primo trimestre 2025 si è chiuso con il segno meno alla voce volumi rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando però si erano registrati volumi ancora elevati. «Marzo e aprile sono stati allineati ai nostri obiettivi di budget e siamo superiori rispetto allo scorso anno» ha spiegato alla siderweb TV – durante Made in Steel – Paolo Pozzi, CEO del Gruppo. «A soffrire di meno, anche in modo sorprendente, è la parte europea» ha specificato.

Sarebbe quello cinese, oggi, il mercato più aggressivo e più difficile da gestire.