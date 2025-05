È online Steel Trends di maggio

È disponibile nella sezione "My Market & Trends" di siderweb il nuovo numero di Steel Trends, il report mensile pensato per offrire un'analisi chiara e approfondita del panorama siderurgico globale.

La pubblicazione offre un approfondimento sull'andamento dei prezzi delle materie prime siderurgiche (minerale di ferro e rottame ferroso) e dei principali acciai al carbonio, con focus su Europa, Cina, Stati Uniti, Turchia e India.

Uno spazio, in questo numero, è dedicato alle richieste avanzate dalla filiera siderurgica europea all'Unione europea per contrastare la concorrenza sleale, contenere i costi energetici, stimolare la domanda e adattare gli obiettivi di decarbonizzazione ai reali tempi di evoluzione tecnologica: argomenti chiave emersi durante Made in Steel 2025.

A completare il report, una selezione di link alle principali notizie delle ultime settimane, per offrire un ulteriore strumento utile per restare aggiornati.

▶ Novità: AI Steel Trends

Da questa edizione, Steel Trends si arricchisce con AI Steel Trends, una nuova sezione realizzata in collaborazione con Regesta Group.

Grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate di intelligenza artificiale, vengono proposte elaborazioni predittive sui trend di prezzo per tre prodotti chiave: coils laminati a caldo, tondo per cemento armato e lamiera inox 304.

Le previsioni, costruite nel pieno rispetto della normativa sulla concorrenza, si basano sull’integrazione di decine di modelli di machine learning – dalle reti neurali ai modelli statistici – applicati a dati storici e variabili chiave per l’evoluzione del mercato.