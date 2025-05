Roberto Re: Metinvest tra crisi e rilancio con un nuovo business model

Translated by Deepl

RHO (Mi) – Il 2024 si è rivelato uno degli anni più difficili per l'acciaio europeo e, di conseguenza, anche per il Gruppo Metinvest. Roberto Re, amministratore delegato degli asset produttivi di Metinvest in Italia, ripercorre in questa intervista le sfide affrontate: dalla debolezza della domanda alla drastica flessione dei prezzi, fino alla decisione di sospendere temporaneamente l'attività dell'impianto Ferriera Valsider nel Veronese. Re racconta come il conflitto in Ucraina abbia trasformato radicalmente il business model del gruppo, oggi concentrato sulla rilaminazione di bramme acquistate sul mercato aperto. Tra segnali di ripartenza, nuovi equilibri globali e un'Unione europea che comincia a muoversi con maggiore determinazione, lo sguardo è ora rivolto a un 2025 all'insegna della stabilizzazione e della crescita.