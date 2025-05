Borusan Pipe: investimenti strategici per affrontare le sfide del mercato

Translated by Deepl

RHO (Mi) – Durante Made in Steel 2025, siderweb ha avuto l'opportunità di parlare con Ali Okyay, membro del Comitato esecutivo e responsabile del segmento Automotive di Borusan Pipe. Forte di un'ampia esperienza nei settori automotive e delle applicazioni industriali, Okyay ha condiviso le sue riflessioni sull’attuale stato del mercato dell’acciaio, i recenti investimenti dell’azienda, le iniziative legate alla sostenibilità e le prospettive per il futuro del settore. Con un cauto ottimismo in un contesto globale incerto e un forte impegno verso la responsabilità ambientale, Borusan Pipe continua a consolidare il proprio ruolo chiave nella filiera dell’acciaio.

Come valutate l’andamento del mercato e le performance aziendali nei primi quattro mesi del 2025?

I primi mesi del 2025 sono stati relativamente stabili. La domanda è costante ma debole, mentre la concorrenza è molto forte. C’è molta capacità produttiva disponibile e tutti cercano di sfruttarla al massimo, il che aumenta la pressione sul mercato.

Quali sono le vostre previsioni per i prossimi mesi? Prevede segnali di crescita o elementi di cautela?

Siamo cautamente ottimisti per i prossimi mesi. Inoltre, parlando qui in fiera con clienti e fornitori, percepisco un senso condiviso di moderata fiducia. Tuttavia, permane una forte incertezza, soprattutto per quanto riguarda gli sviluppi geopolitici. Questa incertezza genera esitazione, rallenta la domanda e spinge i prezzi verso il basso. Finché non ci sarà maggiore chiarezza sull’evoluzione di queste dinamiche, ci aspettiamo che il mercato rimanga prudente.

In questi primi mesi dell’anno, avete notato differenze significative nella domanda tra le varie aree geografiche in cui operate?

Operiamo in Turchia, Europa e Stati Uniti. Il mercato americano ha dinamiche proprie, e lì abbiamo un impianto dedicato esclusivamente a quella regione. In Turchia e in Europa, la domanda è stata piuttosto regolare, senza grandi variazioni, il che può anche essere visto come un aspetto positivo. C’è stata una certa ripresa nella domanda, ma non sufficiente a colmare il divario con i livelli pre-pandemia. La capacità produttiva resta quindi sottoutilizzata, e anche se speriamo in una domanda più forte, finora non abbiamo visto segnali concreti in tal senso.

Il settore siderurgico sta investendo molto per ridurre il proprio impatto ambientale. Qual è il vostro approccio in ambito ESG? Avete progetti specifici legati alla sostenibilità ambientale e all’efficienza energetica?

Siamo stati tra le prime aziende del nostro settore ad agire concretamente in questo ambito. Come Borusan Group, aderiamo al Global Compact delle Nazioni Unite dal 2006. La nostra divisione tubi, Borusan Pipe, pubblica report annuali di sostenibilità dal 2019. Abbiamo intrapreso varie azioni concrete per ridurre le emissioni di carbonio. Ad esempio, in due dei nostri stabilimenti produttivi e in un centro servizi in Turchia, abbiamo azzerato tutte le emissioni derivanti dal consumo di elettricità attraverso certificati I-REC. Inoltre, abbiamo implementato solidi sistemi di gestione dei rifiuti, mirati alla riduzione e al riutilizzo dei materiali ove possibile. In Italia, abbiamo installato pannelli solari sul tetto di una parte dello stabilimento, che ci permettono di generare una quota della nostra energia verde per uso interno.

Qual è la vostra impressione sull'andamento della Conference & Exhibition?

Siamo davvero soddisfatti di come sta andando (l'evento si è chiuso l'8 maggio scorso, ndr). C’è molta affluenza e il nostro stand è stato molto frequentato. È un ottimo segnale e dimostra quanto sia importante questo evento. Dal nostro punto di vista, il mercato europeo dell’acciaio rimane strategicamente rilevante e l’Italia, in particolare, è un attore chiave in questo ambito, soprattutto in termini di produzione. Essere qui rappresenta per noi una grande opportunità.

State presentando nuove soluzioni o investimenti a Made in Steel 2025?

Abbiamo recentemente effettuato diversi investimenti significativi per aumentare le nostre capacità e la nostra presenza sul mercato. Un buon esempio è il nostro impianto in Romania, che è entrato in funzione circa un anno fa. Dall’inizio di quest’anno ha raggiunto prestazioni ottimali ed è ora pienamente efficiente. In questa fase, la nostra priorità è assicurarci che le strutture esistenti operino al massimo dell’efficienza.

Quale messaggio desidera trasmettere al mercato e ai vostri clienti presenti in fiera?

Se dovessi trasmettere un messaggio al mercato e ai nostri clienti, sarebbe: siate ottimisti. Gli ultimi anni sono stati difficili e il mercato ha vissuto un lungo periodo di calo, ma è un settore forte e resiliente. Si riprenderà, prima o poi, e io credo che quel momento stia per arrivare. Infine, vorrei sottolineare quanto sia importante per noi essere presenti qui. Eventi come questo non servono solo a mostrare i prodotti, ma anche a coltivare relazioni con clienti e fornitori, discutere le tendenze del mercato, condividere idee e costruire rapporti. Il networking è una parte fondamentale della nostra strategia e partecipare a questo tipo di eventi rafforza la nostra presenza in Europa e ci aiuta a continuare a crescere.