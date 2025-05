Shetty: aperti a opportunità interessanti in Europa

Translated by Deepl

RHO (Mi) - «Tomorrow belongs to green steel». Ne è convinto Harssha Shetty, CEO di Jindal Shadeed Iron & Steel che, con la controllata Vulcan Green Steel, nei mesi scorsi aveva presentato un’offerta di acquisto per Acciaierie d’Italia. A essa il Governo ha preferito quella dell’azera Baku Steel Company.

Ma il gruppo indiano non chiude le porte a un’eventuale presenza produttiva in Europa, vista come esempio di decarbonizzazione per la siderurgia mondiale. Sul futuro di Acciaierie d’Italia, però, lascia la valutazione ad altre sedi.

Proprio in acciaio verde il gruppo indiano sta investendo massicce risorse. In Oman, ha spiegato Shetty a margine del convegno “Road to the future” che si è tenuto a Made in Steel, «abbiamo capacità produttiva per 3,2 milioni di tonnellate. Abbiamo già avviato un progetto insieme al Governo per installare energia rinnovabile per 300 MWh e individuato l’area. Poi sperimenteremo l’uso di idrogeno nell’impianto Dri».

Altri 5 milioni di tonnellate di capacità produttiva sono in arrivo, con un progetto green field per l’acciaio low carbon, insieme a un impianto per la produzione di Dri con una capacità di 6 milioni di tonnellate. «Ci sarà forte pressione sulla domanda quando sempre più operatori passeranno all’uso del preridotto» ha previsto Shetty, specificando che il commissioning dell’impianto è previsto «tra un paio di mesi». Esso «soddisferà il fabbisogno dei nostri impianti di Duqm e Sohar», secondo una filosofia di integrazione “mine-to-metal”.

E sul premium price per l’acciaio verde: «L’impatto dei costi sul consumatore finale non è un “deal breaker”» secondo Shetty. «Al momento i nostri clienti non sono ancora molto disposti a pagare il premium. Ma mi risulta che pressoché tutti abbiano annunciato agli shareholder i proprio piani di decarbonizzazione al 2030-2025. Sanno che dovranno usare acciaio verde o low carbon. Al momento, a causa dei dazi e delle tensioni geopolitiche, l’industria ha rallentato su questi obiettivi. Ma credo che al 2030 i consumatori avranno creato la giusta domanda di acciaio verde verso i nostri clienti, affinché essi possano arrivare a pagare il premium richiesto».