Profil Center: «Autorevolezza e competenza per crescere»

RHO (Mi) - «Le persone alla guida delle aziende, delle istituzioni e della politica devono avere spessore, competenza e autorevolezza». Riccardo Bruno, amministratore delegato dI Profil Center, azienda torinese leader nel settore dei profilati aperti a freddo con una storia industriale di oltre quarantacinque anni e partner dei principali distributori siderurgici europei, è convinto che la siderurgia debba contare in primis su fattori interni, come appunto spessore e preparazione del capitale umano per continuare a crescere.

«Bisogna favorire il cambio generazionale, perché i giovani sono il futuro» dice Bruno. Certo, anche la politica dovrebbe fare la propria parte: «Deve tornare a fare programmi di lungo periodo - sottolinea Bruno -. Non si possono decidere azioni straordinarie solo in situazioni eccezionali come il Covid e con il Pnrr».

Questi mesi, per il settore, non sono stati facili. «Dura da oltre un anno - ricorda l’ad di Profil Center -, non solo per fattori interni, ma anche esterni, geopolitici, che rendono il quadro incerto. Oltretutto, a mio parere, siamo in piena transizione, da un’era a un’altra. E credo che la prossima sarà meglio di quella attuale, perchè l’uomo evolve sempre. Per cui oggi riuscire a capire in che direzione andare è complicato, ma contemporaneamente stimolante».

Dal 2019 a oggi Profil Center è cresciuta nel numero dei dipendenti e nel fatturato, passando da 17 a 50 impiegati e da 7 milioni di euro a 35. E non ha intenzione di fermarsi. Nel 2020 ha acquisito un’azienda operante nella commercializzazione e trasformazione di prodotti siderurgici piani, implementando il proprio business con la creazione di una nuova divisione industriale specializzata. «Ritengo che un’azienda ferma sia morta - afferma Bruno -. Sto tentando di fare un’acquisizione importante. Ho investito nel capitale umano. Il nostro direttore generale ha venticinque anni di esperienza in una multinazionale e mi ha permesso di far fare all’azienda un salto di qualità. Inoltre ho assunto due responsabili di produzione e sono alla ricerca di un direttore commerciale e operativo, giovane e con passione per il mestiere».

Profil Center ha creduto in Made in Steel sin dall’inizio. «Emanuele Morandi è uno dei pochissimi imprenditori illuminati del settore. È stato sempre avanti di anni e quindi quando ha ideato Made in Steel ero sicuro che ci avesse visto giusto. E il percorso fatto fino a qui lo conferma. Nei due figli di Manuel, Paolo e Francesca, vedo la stessa impronta, lo stesso dna».