Metallurgica Marcora: innovazione e sostenibilità per affrontare le sfide

Translated by Deepl

RHO (Mi) - In un contesto di forte incertezza per l’industria siderurgica, tra volatilità e domanda ancora instabile, Metallurgica Marcora conferma il proprio impegno verso l’innovazione e la sostenibilità. Presente a Made in Steel 2025, l’azienda lombarda – specializzata nella produzione di acciai speciali – guarda al futuro con investimenti mirati in tecnologie avanzate e fonti rinnovabili, pur mantenendo grande attenzione all’evoluzione dei mercati. Ne abbiamo parlato con Andrea Marcora, responsabile Business & Commercial Development, che ci ha offerto una panoramica sullo stato attuale del settore e sugli obiettivi futuri dell’impresa. «Il 2025 si è aperto con molta incertezza - ha spiegato Andrea Marcora -. Siamo qui a Made in Steel proprio per cercare di capire di più, confrontandoci direttamente con i nostri fornitori siderurgici. In un contesto così instabile, è difficile fare previsioni affidabili».

Nonostante il clima economico tutt’altro che favorevole, Marcora sottolinea che l’azienda ha registrato risultati positivi: «Dalla seconda metà del 2024 e nei primi mesi del 2025, i margini sono stati buoni, anche se i volumi produttivi restano inferiori rispetto ai livelli record del 2020 e 2021». Guardando ai prossimi mesi, sembra emergere un cauto ottimismo: «Abbiamo visto qualche segnale di ripresa nell’ultimo mese - ha proseguito -. Lavoriamo molto con il settore degli acciai per trafila e per l’automotive, e proprio quest’ultimo ha dato qualche input positivo. Speriamo che questa tendenza si consolidi nella seconda metà dell’anno». Dal punto di vista geografico, Metallurgica Marcora esporta il 70% della produzione nei mercati europei. «L’Italia regge ancora bene rispetto alla Germania - ha spiegato Marcora -, ma è soprattutto in Francia e in Spagna che stiamo vedendo buoni risultati, anche grazie a costi energetici significativamente più bassi».

Sul fronte dei costi, però, le difficoltà restano. «I costi sono in continuo aumento. L’energia si è leggermente ridotta, ma resta comunque troppo cara rispetto alla media europea e ai mercati globali», ha commentato Marcora. «Questo incide sulla nostra competitività e ci ha costretto a sacrificare parte dei margini».

Per rispondere a queste sfide, l’azienda ha messo in campo una strategia chiara e orientata al futuro. «Abbiamo in programma investimenti importanti in tecnologie e sostenibilità - ha annunciato -. Tra pochi giorni inizieranno i lavori per l’installazione di un impianto fotovoltaico che coprirà tutto il tetto del nostro capannone, e ci garantirà il 15% del fabbisogno annuo di energia da fonti rinnovabili». Parallelamente, Marcora ha sottolineato anche gli investimenti in automazione: «Stiamo lavorando all’automazione di livello due: vogliamo gestire in modo integrato l’intero treno di laminazione, dalla materia prima al prodotto finito, incluso il forno di riscaldo. A questo si aggiungono interventi di manutenzione e la sostituzione di macchinari ormai obsoleti».

La partecipazione a Made in Steel non è casuale. «È la nostra terza edizione. Abbiamo scelto di esserci perché vogliamo capire cosa sta succedendo nel mercato, incontrare clienti, fornitori e creare nuove relazioni» ha affermato Marcora, sottolineando che «nonostante le difficoltà del settore, Metallurgica Marcora è sempre presente e continua a essere un punto di riferimento nella produzione di acciai speciali. Con 150 anni di storia, stiamo vivendo un importante ricambio generazionale nella governance e continuiamo a investire con lo sguardo rivolto al futuro».