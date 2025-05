A Made in Steel per costruire insieme il futuro (sostenibile) dell’acciaio

Translated by Deepl

Saranno quattro i momenti principali organizzati da siderweb – La community dell’acciaio all’undicesima edizione di Made in Steel (6-8 maggio, fieramilano Rho, clicca qui per registrarti).

L’inaugurazione, va da sé, che darà il mood alla tre giorni, dedicata a "The Beauty of Steel". L’appuntamento è martedì 6 maggio alle 10:30 nella siderweb Conference Room. Interverranno Francesca Morandi, Paolo Morandi ed Emanuele Norsa di siderweb; gli eurodeputati Giorgio Gori e Massimiliano Salini; Antonio Gozzi, presidente di Federacciai; Cinzia Vezzosi, presidente di Assofermet; Marco Mandelli (BPER Banca) e Carlo Bonomi (Fiera Milano).

Il secondo appuntamento clou, questa volta per cogliere le principali tendenze in atto sul mercato, è in programma subito dopo: “Mercato & Dintorni: Congiuntura e prospettive per l'acciaio al carbonio”, dalle 14:30, sempre nella siderweb Conference Room. Interverranno - moderati da Stefano Ferrari (siderweb) - Alessandro Banzato (Acciaierie Venete); Andrea Gabrielli (Gruppo Gabrielli); Giuseppe Pasini (Feralpi Group e Confindustria Lombardia); Pierluigi Pegorari (Arvedi Tubi Acciaio); Gianfranco Imperato (Trasteel); Francesco Brunelli (Regesta Group); Andrea Bertoglio (Regesta Group).

Arriviamo al secondo giorno, con il terzo appuntamento principale di siderweb: “Industria & Acciaio 2050: sguardo al futuro”. Ci saranno Francesca Morandi (siderweb), Antonio Marcegaglia (Marcegaglia Steel), Luigi Cuzzolin (Pipex), Roberto de Miranda (ORI Martin), Camilla Benedetti (Danieli e ABS), Francesco Manni (Manni Group), Franco Bernabè. Sarà il secondo incontro del nuovo progetto di siderweb, che punta a immaginare il futuro della siderurgia.

«Stiamo vivendo un contesto di grande incertezza e Made in Steel rappresenta un momento di incontro e confronto per tutta la filiera dell’acciaio. Saranno tre giorni di condivisione di idee, business, visioni e azioni, per affrontare insieme le complesse sfide attuali - ha dichiarato Paolo Morandi, CEO di Made in Steel e siderweb -. Made in Steel è uno degli eventi ideati e organizzati da siderweb, la community dell’acciaio. In questo clima di “grandi nuvole nere”, siderweb si pone come strumento a servizio delle aziende del nostro settore, a tutti i livelli della filiera, per orientarsi quotidianamente attraverso le informazioni, l’analisi dei dati, l’approfondimento. Il titolo scelto per questa undicesima edizione di Made in Steel è “The Beauty of Steel” perché vogliamo celebrare la bellezza dell’acciaio, i suoi innumerevoli utilizzi, il suo splendore. L’acciaio è un materiale amico delle persone e fondamentale per il progresso. Non sappiamo come sarà il futuro, ma siamo convinti che possiamo, insieme, iniziare a costruirlo, anche attraverso momenti come Made in Steel».

Il quarto evento clou sarà giovedì 8 maggio dalle 10:30 in siderweb Arena: “Prezzi dell'acciaio sotto la lente: la metodologia di siderweb e le prospettive per il mercato” spiegherà l’abc dei prezzi di siderweb e si analizzeranno gli attuali trend. Interverranno Stefano Ferrari, Maurizio Carpita (Università degli Studi di Brescia) e Achille Fornasini (siderweb e Università degli Studi di Brescia).

Tutti gli eventi sono a partecipazione gratuita, senza bisogno di registrazione specifica. Qui il programma completo della tre giorni.

L'impegno di siderweb per la sostenibilità

Un ultimo suggerimento: quest’anno siderweb, società benefit, ha deciso di trasformare il budget solitamente destinato ai gadget materiali distribuiti a Made in Steel in un gesto significativo: un contributo concreto a un progetto in ambito ambientale, sociale o culturale. La scelta finale sarà nelle mani di visitatori ed espositori: vi aspettiamo allo stand di siderweb (pad. 22, stand F31) per votare il progetto che più vi sta a cuore. Il più votato riceverà il nostro sostegno.