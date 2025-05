Yıldız Demir Çelik punta a partnership commerciali in Italia

Translated by Deepl

Serve i settori automotive, elettrodomestici, automotive, manifattura, edilizia ed energia. È parte del gruppo Yıldızlar Yatırım Holding ed è operativa dal 2018 sul mercato turco ed internazionale. È Yıldız Demir Çelik, che dal 6 all’8 maggio tornerà come espositore a Made in Steel. Ne abbiamo parlato con Yelda Güney Liman, Marketing and Customer Experience Director.

Quali sono i vostri obiettivi sul mercato italiano ed europeo dell'acciaio?

Puntiamo a costruire partnership commerciali sostenibili e a lungo termine in tutta Europa, in particolare in Italia. Grazie alla nostra attenzione a qualità, soddisfazione del cliente e tecnologia, il nostro obiettivo è diventare partner commerciale d'elezione sul mercato.

Quali sono i vostri piani in termini di decarbonizzazione e sostenibilità?

In linea con il nostro principio di "Produzione responsabile in ogni fase", i progetti volti a ridurre la nostra impronta di carbonio sono tra le nostre principali priorità. Ci impegniamo a migliorare l'efficienza energetica, la gestione dei rifiuti e i processi produttivi ecocompatibili. Allo stesso tempo, stiamo adottando misure per allineare le nostre attività agli standard ESG globali. Consideriamo la sostenibilità non solo attraverso una lente ambientale; abbracciamo anche un approccio produttivo incentrato sulle persone, dando priorità alla salute, alla sicurezza e allo sviluppo dei nostri dipendenti.

Cosa vi ha spinto a diventare espositori di Made in Steel 2025?

Made in Steel è uno dei principali eventi europei del settore siderurgico. Durante la nostra prima partecipazione, abbiamo instaurato rapporti commerciali duraturi e preziose connessioni professionali che hanno contribuito in modo significativo alla notorietà del nostro marchio. Questa esperienza positiva, insieme alle opportunità di collaborazione globale che la fiera offre, ci ha motivato a partecipare nuovamente a Made in Steel 2025.

Cosa si aspetta di trovare a fieramilano?

Il nostro obiettivo non è solo quello di incontrare nuovi clienti, ma anche di rafforzare le partnership esistenti e di seguire da vicino gli sviluppi del settore. Se da un lato puntiamo a stabilire nuove connessioni nel mercato dell'Europa meridionale, dall'altro lo scambio di conoscenze con i fornitori e gli altri operatori del settore è altrettanto prezioso per noi.

A cosa state lavorando in termini di investimenti e nuovi progetti? Li presenterete a Made in Steel?

Come Yıldız Demir Çelik, investiamo non solo nelle tecnologie di produzione, ma anche in aree strategiche come la customer experience, la digitalizzazione e la sostenibilità. Con la responsabilità di essere la prima e unica azienda del settore in Turchia a istituire un dipartimento dedicato alla Customer Experience, miglioriamo continuamente il nostro modello di servizio end-to-end. L'obiettivo di Made in Steel è quello di condividere con gli stakeholder internazionali la nostra esperienza olistica, formata dal nostro approccio incentrato sul cliente, dal nostro portafoglio di prodotti realizzati secondo standard di alta qualità, dal nostro Steel Service Center e dall'infrastruttura di servizi digitali.