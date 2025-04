ifm electronic: la digitalizzazione non deve essere complicata

Translated by Deepl

Con una presenza in 95 Paesi, quasi 9mila dipendenti e un giro d’affari di 1,37 miliardi di euro (dato 2022), ifm electronic è uno dei grandi attori della digitalizzazione dell’industria, anche siderurgica. E per la prima volta, dal 6 all’8 maggio, sarà presente a Made in Steel.

ifm produce e commercializza in tutto il mondo sensori, controllori, software e sistemi per l’automazione industriale, e ancora soluzioni basate su SAP per la gestione della supply chain e l'integrazione dello shop floor management. Lo ha spiegato a siderweb il Technical and Marketing Manager, Simone Pavan.