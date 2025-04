L’altro volto dell’acciaio. Barbara Beltrame

Translated by Deepl

"L’altro volto dell’acciaio" è il nuovo podcast di siderweb dedicato alle storie e ai volti dell’acciaio.

A cura della responsabile relazioni esterne di siderweb, Francesca Morandi, il programma racconterà le storie, i cammini tracciati dagli imprenditori e dalle imprenditrici della filiera siderurgica, mettendo in luce i loro vissuti, le esperienze, le ambizioni, i sogni.

La prima puntata ha come protagonista Barbara Beltrame, vicepresidente di AFV Beltrame Group, gruppo siderurgico attivo dal 1896 nella produzione di laminati mercantili e profili speciali, nonché già vicepresidente nazionale di Confindustria e candidata unica alla presidenza di Confindustria Vicenza.

«Credo fortemente che oggi l’acciaio debba essere ripensato non solo come materiale, ma come simbolo di una nuova industrializzazione - ha detto Beltrame al microfono di Francesca Morandi -: responsabile, trasparente, tracciabile. Con Chalibria, il nostro progetto dedicato alla sostenibilità, stiamo costruendo un percorso ambizioso».

Dei suoi ruoli in Confindustria, con delega all’internazionalizzazione, dalla leadership al femminile alla necessità di ricoprire più identità, in un equilibrio dinamico, non perfetto ma profondamente umano, proprio di questa complementarità Barbara ha raccontato ne "L'altro volto dell'acciaio".

Tutte le puntate saranno disponibili su Spotify e YouTube.