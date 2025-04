Tutto quello che c'è da sapere su Made in Steel e la congiuntura

Tutti i numeri di Made in Steel 2025. Ma anche tutti i numeri dell'acciaio italiano ed europeo: prezzi, produzione commercio, e ancora le principali tendenze del mercato e i mega trend di decarbonizzazione e innovazione. C'è tutto questo nella nuova pubblicazione online e gratuita di siderweb "The Beauty of Steel. Tutto ciò che c’è da sapere per arrivare preparati all’undicesima edizione dell’evento internazionale dedicato alla filiera siderurgica".

Clicca qui per scaricare "The Beauty of Steel".

Nella pubblicazione potete trovare tutte le informazioni utili ad avere un quadro completo di quanto sta succedendo sulla scena dell’acciaio italiana ed europea. E prepararvi così al meglio ad assistere ai convegni organizzati da siderweb - La community dell’acciaio: parleremo di prezzi e di mercato; di acciaio inossidabile e di decarbonizzazione; dei possibili scenari al 2050 e di innovazione.

«Stiamo vivendo un contesto di grande incertezza e Made in Steel rappresenta un momento di incontro e confronto per tutta la filiera dell’acciaio - ha dichiarato il CEO di siderweb e Made in Steel, Paolo Morandi -. Saranno tre giorni di condivisione di idee, business, visioni e azioni, per affrontare insieme le complesse sfide attuali».

Sono oltre 50 i relatori, dall’Italia e dal mondo, che interverranno nei convegni e negli incontri in programma durante Made in Steel 2025. Rappresentano la filiera siderurgica, le associazioni, le istituzioni. E sono aumentati a quattro, quest’anno, i luoghi che ospiteranno questi momenti di confronto: siderweb Conference Room; siderweb Arena; Steel Talking Arena e Speakers’ corner.

Clicca qui per registrarti e partecipare all'undicesima edizione di Made in Steel.