Steele: nuova linea slitter per la produzione di piatti a bulbo

Arriva da «un biennio di grandi investimenti sia di struttura che di capitale umano» Steele, azienda bresciana specializzata nella gestione e fornitura di soluzioni impiantistiche personalizzate per la siderurgia. «Nell’ultimo anno – ha spiegato a siderweb il CEO Giorgio Ghini – le nostre risorse interne sono quasi raddoppiate», grazie al trasferimento nella nuova sede (a Rezzato, Brescia, su 1.200 metri quadrati) e all’implementazione del processo di montaggio e collaudo.

«Made in Steel – ha anticipato Ghini – sarà l’occasione di lanciare il nostro nuovo claim, ma soprattutto di presentare ai nostri ospiti gli ultimi progetti "chiavi in mano” realizzati. Bisognerà solo mettersi comodi e godersi il viaggio».

Il 2024 è stato un anno di crescita o di stabilità?

Il 2024 si è chiuso confermando in linea di massima i risultati del 2023 che, considerando gli investimenti fatti e l’immobilizzazione del mercato per gran parte dell’ultimo semestre dell’anno, ci rendono fiduciosi sul prossimo biennio.

Quali sono i vostri obiettivi per il 2025?

In questa fase confidiamo in un’ulteriore conferma di risultati, con l’obiettivo però di fare del 2025 un anno di semina e preparazione del biennio 2026-2027 dove ci aspetteranno progetti importanti sui quali stiamo già lavorando.

Il vostro mercato è nazionale o state guardando anche oltreconfine?

Attualmente il nostro fatturato è per un 90% legato al mercato nazionale. La struttura è ormai pronta, però, per affacciarsi a mercati internazionali e chissà che proprio Made in Steel non possa fare da trampolino a questa nuova sfida.

Porteremo a Made in Steel la messa in produzione del progetto che più ci rappresenta: la nuova linea slitter per la produzione di piatti a bulbo. Questo è un progetto nato nel 2022 grazie alla fiducia che il gruppo Duferco ha riposto in noi. Un progetto di ricerca per la trasformazione di un prodotto laminato, un progetto innovativo e unico nel panorama mondiale che, grazie agli ottimi risultati, ha ottenuto le certificazioni sul prodotto finale ed è quindi entrato in pieno regime produttivo. Due anni di test, di prove che ci hanno portato alla realizzazione completa “chiavi in mano” della linea. Invito quindi tutti a venire a trovarci per scoprirne i dettagli e vedere la linea in azione.

Cosa vi ha spinto a tornare come espositori a Made in Steel anche per questa edizione?

Made in Steel è ormai un appuntamento fisso sul nostro calendario. Di certo quest’anno il motore che ci ha spinto a esserci non è stato il mercato, bensì la voglia e la determinazione di esserci a conferma della forza e della stabilità della nostra azienda. Inoltre, Made in Steel rappresenta una chance da non perdere per allargare i nostri orizzonti e un’opportunità per aumentare la nostra formazione professionale attraverso un confronto di opinioni che possono rappresentare possibili spunti di innovazione.

Cosa vi aspettate di trovare all’evento? Puntate più a consolidare relazioni di business già in essere o ad avviarne di nuove?

L’atmosfera che respiriamo in questo periodo pre-fiera è di grande entusiasmo, forse un po' in controtendenza rispetto alle dinamiche del mercato mondiale ma in estremo ottimismo su un’imminente ripartenza del settore. Puntiamo a consolidare i rapporti con i nostri clienti storici, ma certamente siamo pronti per avviare nuove collaborazioni e partnership anche oltreconfine.

La spinta alla decarbonizzazione vi sta aprendo nuove opportunità di business?

Il processo di decarbonizzazione sta certamente dando nuova vita agli impianti. Questo significa attività importanti di ammodernamento e ottimizzazione delle linee. L’andamento del mercato attuale non sta contribuendo a velocizzare tale processo ma come dicevo in precedenza sono assolutamente fiducioso di un’inversione imminente del trend. Noi siamo pronti.