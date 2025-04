BSTransfo: sempre più attenzione a efficienza e sostenibilità

Il suo obiettivo è «rendere l’industria dei trasformatori sempre più sostenibile». Lo dice BSTransfo, nata nel 2023 a Brescia e che, per fronteggiare i cambiamenti della transizione energetica, investe nel recupero di risorse e nell’adattamento dei trasformatori usati ai nuovi standard produttivi.

Come stanno cambiando le richieste dei clienti, e quali sono le collaborazioni all’attivo nella filiera dell’acciaio, lo ha spiegato a siderweb il presidente Riccardo Reboldi, in attesa di Made in Steel, cui l'azienda parteciperà come espositore.