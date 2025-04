STEEL FOCUS – British Steel e la sfida dell'acciaio verde in Europa

Nei giorni scorsi, il governo britannico ha preso una decisione senza precedenti: assumere il controllo di British Steel per evitare lo spegnimento degli altiforni di Scunthorpe, considerati strategici per la sicurezza industriale nazionale. Una mossa che segna un punto di svolta nel dibattito sulla transizione green dell'industria siderurgica europea.

In questa nuova puntata di STEEL FOCUS, analizziamo i segnali di rallentamento nella corsa alla decarbonizzazione dell'acciaio in Europa. A partire dal caso britannico, approfondiamo i ritardi negli investimenti e le tensioni occupazionali che stanno mettendo a dura prova la sostenibilità ambientale, economica e sociale del settore.

Dal Regno Unito ai Paesi Bassi, passando per i contrasti politici in Galles e le incognite sul futuro degli impianti Liberty Steel, il quadro che emerge è quello di un continente diviso tra ambizioni green e realtà industriali complesse.

Chiudiamo con un focus sull'Italia, dove l'ex Ilva di Taranto, ultimo impianto a ciclo integrato del Paese, è al centro di un piano di rilancio che punta a un futuro elettrico ma che nel breve termine continua a fare affidamento sugli altiforni.

In questa puntata, le voci di Gianfranco Tosini (Ufficio Studi siderweb) e di Adolfo Urso (ministro delle Imprese e del Made in Italy).

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.