siderweb on air: giovedì parliamo di dazi

Il dialogo resta aperto, ma le frontiere si chiudono. L’imposizione dei dazi «reciproci» e il ripristino delle tariffe degli Stati Uniti sull’import di acciaio ha riacceso lo scontro commerciale mondiale. La risposta dei diversi Paesi, Ue compresa, non si sta facendo attendere, soffiando sul fuoco dell’incertezza economica e politica nel breve e medio periodo.

Tutto questo in un momento in cui l’acciaio stava già facendo letteralmente i conti con la nuova Salvaguardia, il Cbam (solo rinviato), il dazio antidumping provvisorio sui coils da Egitto, Giappone e Vietnam che promettono di restringere ulteriormente il mercato. Quali saranno le conseguenze per la filiera siderurgica nazionale ed europea? I prezzi aumenteranno? La domanda subirà un’ulteriore frenata?

Di questo parleremo nel prossimo appuntamento di “siderweb on air”, il nostro evento in live streaming incentrato sull’interazione tra il pubblico collegato e lo studio siderweb.

Nella diretta di giovedì 17 aprile, dalle ore 11:00 alle 12:00 su zoom e LinkedIn, avremo con noi Luigi Cuzzolin, CEO di Pipex Italia, Alessandro Fossati, CEO di Gamma Trade, e Sergio Mazzucchelli, presidente di Zaninoni IFA.

