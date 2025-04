GAP: AI e robotica sono l’orizzonte della fornitura di servizi

Gruppo Piantoni ha chiuso il 2024 con un fatturato a +8% e nel 2025 presenterà nuovi progetti tecnologici

Robotica, intelligenza artificiale, digitalizzazione e nuovi mezzi all’avanguardia per continuare a crescere. Sono queste le leve sulle quali vuole puntare GAP – Gruppo Piantoni per consolidare e migliorare i risultati di un 2024 chiuso con un fatturato di 77 milioni di euro, in crescita dell’8% rispetto al 2023.

Per centrare l’obiettivo, lo ha spiegato a Siderweb l’amministratore delegato, Eligio Piantoni (nella foto qui accanto), «nel corso del 2025 GAP punta a mettere a terra diversi investimenti dall’alto valore tecnologico» e, in vista di Made in Steel (dal 6 all’8 maggio a fieramilano Rho), ha annunciato anche la presentazione di un progetto «innovativo, che combina digitalizzazione, AI, efficienza e sostenibilità».

Come avete chiuso il bilancio 2024?

Il 2024, rispetto al 2023, si è chiuso con un incremento dell’8% in termini di fatturato, raggiungendo i 77 milioni di euro. Nonostante un contesto caratterizzato da forti tensioni e da un aumento generalizzato dei costi dei nostri servizi, come ad esempio quelli legati all’acquisto di nuovi mezzi, nonché quelli legati ai ricambi e alla manutenzione, siamo riusciti a non ribaltare sui clienti questi incrementi e abbiamo così rafforzato le nostre partnership, in particolare quelle di lunga durata, proponendoci quale supporto in un momento di difficoltà, e acquisito nuovi clienti. Questo approccio si è rivelato vincente e siamo riusciti, in ogni caso, a garantire la solidità del gruppo e a gettare le basi per un’ulteriore crescita futura.

