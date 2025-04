Porto di Ravenna: conclusa la prima fase del progetto hub portuale

Translated by Deepl

Nel 2024, il Porto di Ravenna ha movimentato oltre 6 milioni di tonnellate di prodotti siderurgici, di cui circa il 10% in export, il restante in import. Volumi in linea con la media post-Covid. È quanto ha spiegato a siderweb Mario Petrosino, direttore operativo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, che a maggio tornerà come espositore a Made in Steel.

A fine 2024 si è inoltre conclusa la prima fase del progetto hub portuale, che prevede la realizzazione di nuove banchine e il raggiungimento di una maggiore profondità dei fondali. Entro il 2026 la conclusione dell'intero piano.