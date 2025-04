Inox: piani e lunghi al microscopio

Si torna a parlare di acciaio inox su siderweb.com. Prodotti piani e lunghi saranno passati al microscopio nel webinar della serie "Mercati inossidabili", martedì 8 aprile dalle 11:00 in live streaming su zoom.

Il secondo appuntamento con l’analisi del comparto italiano dell’acciaio inox del 2025 si aprirà con un sondaggio (che poi sarà commentato in diretta) dedicato alle prospettive per prezzi, consumi e stock. Dopo il sondaggio, prenderà la parola Davide Castagna (Applia Italia) che fornirà una panoramica sull’attualità e le prospettive per il settore italiano degli elettrodomestici. Concluderanno l’incontro le interviste, a cura di Stefano Ferrari (siderweb), a due protagonisti del mercato nazionale: Lorenzo Fava (LSI Inox), che approfondirà l’andamento del segmento dei piani in acciaio inossidabile e Stefano Zani (TrafiTech), che invece focalizzerà la sua analisi sui lunghi.

