STEEL FOCUS – Acciaierie d'Italia inizia la negoziazione con Baku

Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha autorizzato nei giorni scorsi l'avvio della trattativa in via preferenziale tra i commissari straordinari di Acciaierie d'Italia in A.S. e Ilva in A.S. e il consorzio guidato da Baku Steel Company. Un passaggio chiave che dovrebbe segnare l'inizio di una nuova era per il siderurgico tarantino. In questa puntata di STEEL FOCUS, analizziamo le caratteristiche tecniche e finanziarie di Baku Steel e dell'Azerbaijan Investment Company e le implicazioni per il futuro dello stabilimento.

Non solo: in questo episodio diamo spazio anche al contesto di mercato in cui si inserisce questa trattativa, con un focus sull'andamento del mercato dei coils laminati a caldo in Italia e in Europa. Numeri, trend, previsioni e l'impatto delle recenti decisioni Ue in materia di dazi e Salvaguardia.

Ad aiutarci nell'analisi, Gianfranco Tosini dell'Ufficio Studi siderweb.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





