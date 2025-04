Elettrodi: Resonac, fase negativa, ma nuove opportunità all'orizzonte

Translated by Deepl

La regionalizzazione dei mercati dell’acciaio sta ridefinendo le strategie di molte aziende del settore. In questo contesto, Resonac ha adottato un modello produttivo flessibile: «Nella regione, per la regione», supportato da una rete globale per garantire continuità anche in caso di emergenze. Ne ha parlato a siderweb César Castiñeira, presidente e Ceo di Resonac, che ha spiegato come il panorama europeo stia diventando sempre più complesso. La pressione delle importazioni a basso costo starebbe mettendo a rischio la redditività e la sopravvivenza dell’industria siderurgica locale. In risposta, Resonac - nata nel 2023 dal merger tra Showa Denko K.K. e Showa Denko Materials Co. - ha annunciato un aumento dei prezzi degli elettrodi di grafite, necessario per assicurare qualità, investimenti e sostenibilità a lungo termine.

A fronte di un rallentamento ciclico del settore, l’azienda sta inoltre diversificando l’uso della grafite, investendo in nuovi ambiti e affrontando il nodo cruciale del costo energetico. La transizione verso l'acciaio "pulito", supportata da energia rinnovabile e certificazioni ambientali, è al centro della strategia Esg di Resonac. Infine, la diffusione del Dri e dei forni elettrici starebbe aprendo nuove opportunità.

In che modo la tendenza emergente della regionalizzazione dei mercati dell'acciaio sta influenzando la vostra catena di approvvigionamento delle materie prime e il vostro portafoglio ordini?

Resonac è un'azienda globale, con uno spirito e una filosofia globali. Ma questa filosofia è implementata ed eseguita su base regionale da fabbriche locali, con lavoratori locali, che contribuiscono alle loro comunità locali. In Resonac “produciamo nella regione, per la regione”, ma siamo supportati da una produzione a livello globale per garantire di poter sempre soddisfare le esigenze dei clienti in caso di eventi imprevisti o emergenze logistiche. Lo stesso vale per la nostra catena di approvvigionamento. Il nostro piano di continuità aziendale è stato valutato come “eccezionale” dalle compagnie assicurative di tutto il mondo con cui collaboriamo grazie alla flessibilità e all'agilità delle nostre operazioni commerciali. Made in Steel (a cui Resonac parteciperà come espositore, ndr) ha un focus europeo, in particolare italiano. L'industria siderurgica italiana può essere considerata un esempio per le aziende impegnate in tutti i tipi di produzione in Europa. Nel 2000, l'Italia sfornava circa 26 milioni di tonnellate di acciaio, mentre l'anno scorso ha superato di poco le 20 milioni di tonnellate. La perdita di oltre il 20% del volume di produzione è già abbastanza grave, ma le acciaierie italiane rimaste devono ora lottare anche contro l'ondata di importazioni a prezzi più bassi. Questo rende quasi impossibile il raggiungimento della redditività interna.

Questo è lo stato attuale dell'industria europea degli elettrodi di grafite. Recentemente abbiamo visto società non europee chiudere o razionalizzare le loro capacità europee per rifornirsi altrove o abbandonare del tutto il mercato europeo. Se questo continuerà ad accadere con prodotti come l'acciaio e gli elettrodi di grafite, i consumatori europei non avranno altra scelta. Ritengo che la recente pubblicazione del Piano d'azione per l'acciaio da parte della Commissione europea sia un buon primo passo per mantenere ciò che rimane della base produttiva in Europa.

Di recente avete annunciato un aumento di prezzo di almeno il 20% sui nuovi ordini. Da cosa deriva questa decisione? Come sta reagendo il mercato?

Affinché un mercato libero possa esistere, è essenziale che sia redditizio e che si basi su solide fondamenta. Un'azienda che non è redditizia finisce per scomparire. Sempre. Non è un’opinione o una velleità: è la legge del mercato. Nel caso degli elettrodi di grafite per forni elettrici ad arco, lo squilibrio tra i costi di produzione e i prezzi di vendita è stato incolmabile per anni, eppure ha continuato a crescere, anno dopo anno. Noi di Resonac vogliamo offrire il prodotto migliore e più affidabile ai produttori di acciaio da processo elettrico di tutto il mondo. Chi conosce gli elettrodi di grafite sa che la qualità è nel nostro Dna. Non crediamo nella riduzione dei costi al punto da rendere il nostro prodotto irriconoscibile rispetto al nostro marchio. Crediamo che i nostri processi produttivi ci distinguano e ci rendano uno dei leader del mercato. Per fare questo, abbiamo bisogno che il prezzo di vendita copra non solo i costi di produzione, ma che lasci spazio agli investimenti per migliorare continuamente la qualità, la tutela dell'ambiente e la sicurezza e il benessere delle persone che lavorano in Resonac. Questo è il modello in cui crediamo, per noi e per tutti, ma è possibile solo attraverso l'impegno dell'intera catena del valore. Si tratta di massimizzare l'impatto positivo delle nostre decisioni sulla nostra azienda, sull'ambiente e sul modello sociale che sta alla base del nostro stile di vita.

Questo è l'unico scopo dell'aumento che abbiamo attuato negli ultimi mesi. Alcuni clienti, come ci aspettavamo, non l'hanno compreso, ma in generale le acciaierie lo capiscono perché devono affrontare anche concorrenti che fabbricano i loro prodotti in economie “non-market”. Dall'Europa, al Giappone, agli Stati Uniti, nell'ultimo anno si è parlato di dazi più che nel decennio precedente.

Come già detto, Paesi come il Giappone e gli Stati Uniti si stanno muovendo attivamente per proteggere le loro industrie nazionali dalla concorrenza sleale. Sebbene siamo fortunati ad avere impianti di produzione in questi Paesi, è particolarmente importante notare che il 79% della spesa totale di Resonac Graphite Americas nel 2024 è rimasta negli Stati Uniti e l'80% della spesa totale di Resonac Graphite Japan è rimasta in Giappone. Quindi, quando i clienti americani e giapponesi acquistano elettrodi da questi stabilimenti, sostengono i posti di lavoro locali e le comunità locali, nonché le industrie nazionali e la loro economia nazionale.

In che modo il rallentamento generale della produzione di acciaio, sia a livello nazionale che europeo, sta influenzando la vostra attività?

Come per l'acciaio, la nostra attività è altamente ciclica. Il nostro stabilimento spagnolo, dove mi trovo, è stato costruito nel 1957. Da allora, abbiamo assistito agli alti e ai bassi che le forniture all'industria siderurgica comportano sempre. In questo momento, il settore degli elettrodi di grafite si trova in una fase negativa. Ma se guardiamo al futuro, notiamo alcuni fattori che potrebbero avere un impatto sui “tradizionali” alti e bassi. Come accennato, la concorrenza di economie “non-market” che fa dumping su tondo, billette, bramme ed elettrodi di grafite ha aggiunto una dimensione diversa ai mercati e non ci si può aspettare che il prossimo “alto” sia dietro l'angolo.

Mentre navighiamo in questo futuro oscuro, Resonac Graphite Business Unit (Rgbu) sta diversificando la sua produzione verso nuovi usi della grafite, come ulteriore passo verso la nostra sostenibilità e la nostra evoluzione come azienda dedicata a cambiare la società attraverso il potere della chimica.

I prezzi dell'energia, dopo mesi di prezzi altissimi, sono tornati a livelli più vicini alle medie storiche. Come ha influito questa tendenza sulla vostra attività?

L'aumento dei prezzi riflette anche l'incremento del costo dei combustibili fossili con cui siamo attualmente costretti a lavorare, soprattutto in Europa. Come hanno affermato molti clienti del settore acciaio nella loro reazione al Piano d'azione per l'acciaio dell'Ue, gli elevati costi energetici europei rendono difficile per l'industria siderurgica portare avanti progetti significativi di decarbonizzazione. Ciò include anche gli elettrodi di grafite, poiché la trasformazione del carbonio in grafite richiede una notevole quantità di energia.

Tuttavia, l’impegno per l'ambiente e la sostenibilità è nel nostro Dna. Per questo ci aspettiamo di avere accesso all'energia verde a prezzi stabili e competitivi. Si tratta di una sfida che riguarda non solo la nostra industria, ma tutti i settori produttivi. Riteniamo quindi fondamentale che le autorità siano coinvolte e sostengano questa transizione. Per noi è chiaro che il futuro è “verde”, ma ora anche il termine “acciaio verde” è stato abusato ed è diventato troppo poco specifico, per cui vediamo che i nostri clienti puntano all'“acciaio pulito”.

La produzione di acciaio tramite forno elettrico è una parte essenziale del percorso di decarbonizzazione dell'acciaio e l'elettrodo di grafite è un componente fondamentale per questo tipo di processo. Pertanto, un elettrodo veramente “pulito” sarà un requisito per ottenere un “acciaio pulito”. In alcune aree del mondo, fornire un elettrodo di grafite con una Dichiarazione Ambientale di Prodotto sarà comune come fornire una Sds.

L'acciaio europeo sta investendo ingenti risorse nella decarbonizzazione e nella riduzione dell'impatto ambientale. Quali sono i vostri obiettivi e progetti in ambito Esg?

Gli obiettivi Esg di Rgbu (Resonac Graphite Business Unit, ndr) sono sempre più ampi, ma si possono riassumere in un'unica, banale ma fondamentale parola: sostenibilità. Perché solo un'azienda economicamente sostenibile, ambientalmente sostenibile e gestita in modo sostenibile potrà sopravvivere. In qualità di presidente e Ceo di Rgbu, uno dei miei obiettivi principali è garantire la sicurezza fisica e psicologica in tutta la business unit. Un ambiente di questo tipo genera un'atmosfera lavorativa positiva, in cui le persone si divertono a svolgere il proprio lavoro. Indipendentemente dal settore in cui si opera, le persone sono la spina dorsale dell'azienda. Senza di loro, il fallimento è certo.

Il continuo aumento dell'uso del Dri come materia prima per la produzione di acciaio, spinto anche dalla necessità di decarbonizzare i processi e di garantire un'alternativa al rottame, la cui domanda è prevista in crescita nel medio termine, potrebbe avere conseguenze sulla vostra attività?

Tutto ciò che contribuisce alla sostenibilità dei processi produttivi e dell'intera catena del valore è positivo. Sebbene l'utilizzo del Dri possa tradursi in un maggiore consumo di elettrodi, gran parte della nuova tecnologia dei forni ha contribuito a ridurre i consumi. La spinta verso la decarbonizzazione, in particolare in Europa, dove si stanno sostituendo i forni Bf con i forni Eaf, significa forni Eaf più grandi, più resistenti e più potenti. Naturalmente, il nostro prodotto si adatta perfettamente a queste operazioni e ciò ha aumentato la nostra domanda.

Come ho già detto, la produzione di acciaio da forno elettrico è una parte essenziale del percorso di decarbonizzazione dell'acciaio e l'elettrodo di grafite è un componente fondamentale per questo tipo di processo. Siamo entusiasti per il futuro dell'acciaio e degli elettrodi di grafite, ma dobbiamo garantire che entrambe le industrie siano sane affinché rimangano sostenibili a lungo termine.

Cosa vi ha spinto a tornare anche quest'anno a Made in Steel come espositori?

In Resonac crediamo nel conoscere tutti i nostri partner - clienti, fornitori e altri stakeholder. Vogliamo sapere in prima persona di cosa hanno bisogno e come possiamo contribuire a soddisfare le loro necessità. Inoltre, crediamo che imparando a conoscere meglio Resonac capiranno i vantaggi di collaborare con noi: la nostra qualità e affidabilità, oltre alla nostra dedizione all'innovazione e alla sostenibilità. Per noi Made in Steel è una fiera imperdibile, dove incontriamo i nostri principali clienti, fornitori e stakeholder.

Cosa vi aspettate di trovare all’evento? Puntate più a consolidare relazioni di business già in essere o ad avviarne di nuove?

Entrambi. La creazione in team è uno dei nostri valori fondamentali e crediamo che sia possibile solo attraverso relazioni a lungo termine. Per Rgbu, queste relazioni non sono solo un luogo comune, ma sono un obiettivo commerciale fondamentale e uno dei nostri kpi True North. Naturalmente, siamo qui anche per incontrare altre aziende con cui costruire fin dall'inizio queste future relazioni a lungo termine. Negli ultimi anni l'attenzione alla decarbonizzazione molti nuovi e interessanti player si sono affacciati all'industria siderurgica, in particolare quelli interessati alla produzione di acciaio da forno elettrico. Sebbene si tratti di un settore molto tradizionale, possono nascere interessanti collaborazioni con queste nuove aziende e tecnologie.

Su cosa state lavorando in termini di investimenti e nuovi progetti?

Siamo in un momento di grande sviluppo tecnologico e industriale. Rgbu è impegnata in diversi progetti di varie dimensioni, tutti con un denominatore comune: contribuiranno a tracciare la strada verso un futuro sostenibile. La grafite è un materiale straordinario e siamo entusiasti di far parte del suo promettente futuro. Grazie alla nostra vasta esperienza con la grafite, Resonac Corporation ha recentemente incorporato la parte di accumulo di energia delle batterie per veicoli elettrici (Ev) all'interno della nostra business unit. L'industria delle batterie per veicoli elettrici comprende chiaramente la natura strategica della grafite e ci sono diverse iniziative per ridurre la dipendenza da una regione o da un Paese. Questi investimenti e progetti sono guidati da aziende e agenzie governative che si sono già assicurate che la grafite venga inclusa tra i minerali critici.

Mentre l'industria mondiale degli elettrodi di grafite è ancora alle prese con la concorrenza sleale delle importazioni in dumping e/o sovvenzionate, noi investiamo dove possiamo in nome dell'efficienza e della sostenibilità. Ad esempio, i nostri impianti di produzione di elettrodi di grafite stanno adattando i forni di cottura per funzionare con energia rinnovabile e abbiamo investito in una nuova linea di lavorazione automatizzata e più sicura nel nostro stabilimento della Carolina del Sud, negli Stati Uniti.

Continuiamo anche a investire in nuovi prodotti e servizi legati alla grafite per la produzione di acciaio (come l'acquisizione di Ami Automation), ma il più immediato è senza dubbio l'avvio di un impianto pilota per la produzione di grafite per le batterie delle auto elettriche presso il nostro stabilimento di A Coruña, in Spagna.