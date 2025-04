Il mercato delle ferroleghe tra lo stabile e il rialzo

Translated by Deepl

Quali sono le dinamiche che stanno influenzando il mercato delle ferroleghe in Europa e che prospettive si intravedono all’orizzonte? E quali sono i rischi e le opportunità che l’estensione della Salvaguardia ad alcuni di questi prodotti potrebbe portare con sé? A queste domande ha risposto Natale Medici (amministratore delegato di Impala) durante il webinar di questa mattina dal titolo "MERCATO & DINTORNI. Focus materie prime, tra Salvaguardia e sfide di mercato".

Nel 2024 e nei primi mesi di quest’anno, i fattori centrali dell’evoluzione del mercato sono stati individuati nell’innalzamento dei costi energetici, nelle dinamiche geopolitiche in atto, nella crescita dei tassi d’interesse e nelle scelte del Governo cinese: «Essendo il comparto delle ferroleghe un settore energivoro esattamente come la siderurgia – ha detto Medici –, il tema del prezzo dell’energia è fondamentale. Tuttavia, gran parte della produzione in questo campo è dislocata in aree del mondo dove l’accesso alle fonti e la regolamentazione delle forniture sono più favorevoli e quindi subiscono un impatto meno preponderante rispetto ai Paesi europei», con effetti a livello di concorrenza. «Un altro elemento è quello della geopolitica. In particolare, le dinamiche generate dal conflitto in Ucraina hanno scoperto il nervo della nostra forte dipendenza dalla Russia per alcuni tipi di prodotti e di materie prime e, infatti, l’Unione ha scelto di non andare a colpire l’import, come quello del nichel, considerato strategico». Continuando a ragionare attorno ai fattori che hanno influenzato il mercato delle ferroleghe lo scorso anno, Natale Medici ha sottolineato come «l’innalzamento dei tassi d’interesse è stata certamente una questione centrale per chi come noi si affida al credito per fare commercio di materie prime. I rialzi hanno quindi impattato in modo significativo sulla nostra attività, poiché si è rivelato complicato riuscire a ribaltare questa voce di costo a valle e non sempre non è stato facile far capire al cliente la necessità di un ritocco dei prezzi», con un effetto dunque sui margini.

A questi elementi si è recentemente aggiunta la scelta della Cina di vietare l’export di tungsteno, che il comparto «sta seguendo con attenzione perché in pochissimo tempo è raddoppiato il prezzo». Medici ha anche fatto notare come la decisione del Dragone sia strategica, perché il tungsteno è basilare «per industrie come quelle aerospaziale e della difesa. Dobbiamo leggere questa scelta cinese nell’ottica di preservare il proprio mercato interno di prodotti altamente strategici in questo momento».

Nel suo insieme, il quadro descritto dall’Ad di Impala lascia intravedere prospettive di «incertezza nel medio periodo, con livelli di prezzo stazionari sugli attuali livelli medioalti, nonostante una domanda debole. In un periodo più lungo il mercato dovrebbe crescere e ci aspettiamo quotazioni stabilmente elevate, se non addirittura in crescita», ha aggiunto.

Rispetto alla decisione europea di ampliare la Salvaguardia anche alle ferroleghe, Medici ha evidenziato come l’obiettivo è quello di tutelare i produttori europei, o meglio una parte di questi, in quanto l’estensione delle misure è relativa solo ad alcuni prodotti, e proteggerli dalle importazioni a basso costo, soprattutto da una Cina competitiva anche in questo settore. «In linea generale concordo sull’implementare misure protettive, ma serve tenere un occhio anche all’interesse dei consumatori. L’Ue, infatti, non è e non sarà in grado di sopperire alla domanda di alcuni prodotti con la sua produzione interna, come ad esempio per le leghe al manganese e ferrosilicio». Pertanto, «nel breve periodo queste scelte possono stabilizzare il mercato, ma alla lunga non si devono chiudere troppo le porte, perché ciò potrebbe diventare un'arma a doppio taglio», ha concluso Natale Medici.