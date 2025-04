Generale stabilità per le materie prime

Translated by Deepl

Tra gennaio 2024 e marzo 2025, il prezzo del minerale di ferro importato in Cina ha seguito un andamento discendente, passando da circa 143 a 103 dollari a tonnellata, con il minimo che è stato toccato a settembre. Nel Paese «nel 2025 sono previste nuove restrizioni produttive, con un possibile stop alla crescita oltre il miliardo di tonnellate annue sfornate». Lo ha spiegato Stefano Gennari, Market Analyst and Editor di siderweb, aprendo l’odierno MERCATO & DINTORNI, il webinar di siderweb dedicato alla congiuntura siderurgica, questa volta focalizzato proprio sulle materie prime siderurgiche.

Quanto al rottame, in Turchia il prezzo è stato volatile nel primo trimestre (da 330 $/t a 380 $/t), con il rialzo innescato da «scarsa offerta, costi di raccolta in aumento e ripresa della domanda». Tuttavia, secondo Gennari, «questo slancio si è interrotto a causa delle tensioni politiche interne legate all’arresto del sindaco di Istanbul, che hanno generato instabilità sui mercati e una forte svalutazione della lira. In risposta, molte acciaierie hanno ridotto le importazioni da Nord America ed Europa, privilegiando forniture più vicine, anche se queste non bastano a soddisfare completamente la domanda».

Negli Stati Uniti, il prezzo del rottame è in rialzo, «ma sotto le attese, con un massimo di +40 $/t a marzo». In Germania, dopo un 2024 debole per domanda interna ed export, i prezzi sono in calo. In Italia, dopo un 2024 in diminuzione, si è registrata «una ripresa a inizio 2025, grazie a offerta scarsa e trend globale favorevole. Di recente ha prevalso la stabilità, con le acciaierie che stanno resistendo a ulteriori aumenti». Nel breve, secondo Gennari, «fattori chiave saranno i rallentamenti produttivi per le festività e l’arrivo di carichi dall’estero. Se dovesse riprendere la domanda di acciai finiti e quindi le produzioni, i prezzi del rottame potrebbero tornare a salire ancora».