Regesta: sostenibilità, ottimizzazione, controllo

L’intelligenza artificiale generativa conta già molti esempi di utilizzo in ambito commerciale: per la creazione di offerte o per effettuare confronti tra documenti. Viene sfruttata anche negli uffici tecnici delle aziende.

Lo ha spiegato a siderweb Francesca Solazzi, coordinatrice commerciale di Regesta Group, che a maggio tornerà a Made in Steel come espositore anche per presentare le potenzialità dell’AI, in un momento in cui «le aziende hanno bisogno di consolidamento e certezze».