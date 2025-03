Vecchiato Officine Meccaniche: sguardo rivolto all’estero

Nell’ultimo anno l’azienda ha chiuso due contratti e aperto una società in India

Vecchiato Officine Meccaniche è sempre più orientata ai mercati internazionali, con una quota di mercato che nell’ultimo anno e mezzo è passata dal 30 all’80%. L’azienda specializzata in progettazione e realizzazione di impianti di forgiatura ha infatti aperto una società in India e sta ora guardando alla possibilità di sbarcare sul mercato nordamericano, in un’ottica di continua crescita e affermazione come player a livello globale.

Ne ha parlato il direttore commerciale, Luca Bertoldi.

Nell’ultimo anno avete firmato due contratti e aperto una società in India. Da dove viene la decisione di concentrarsi sui mercati internazionali?

Nel periodo post pandemia, il 70-80% del nostro business riguardava l’Italia in quanto tanti clienti hanno investito su revamping o in nuove macchine grazie agli incentivi della 4.0. Finiti questi incentivi, ed essendo poco accessibile la 5.0, gli investimenti nel settore della forgiatura libera in Italia si sono molto ridotti e quindi ci siamo orientati su mercati esteri inserendoci molto bene sul mercato indiano, che è in forte sviluppo, e dove abbiamo già acquisito due contratti. Per il primo progetto dedicato alla forgiatura principalmente di titanio la messa in marcia è prevista entro l’anno corrente; mentre la consegna degli equipaggiamenti del secondo progetto è prevista nel secondo quarto del 2026.

Abbiamo anche aperto una società in India, la Vecchiato India Forging Machines Pvt Ltd a Gurgaon, Nuova Delhi. Essere presenti sul territorio ci permette di essere più competitivi e di dimostrare ai nuovi clienti indiani il nostro interesse e la nostra presenza sul loro territorio. Stiamo inoltre collaborando con una importante azienda indiana del settore meccanico per costruire in loco le parti più pesanti dei nostri macchinari, quelle con meno tecnologia, riuscendo ad agevolare il cliente indiano in termini di risparmio sui trasporti via mare.

Quindi nell’ultimo periodo il nostro portafoglio ordini è composto dall’80% di ordini esteri e dal 20% di ordini italiani.

