A Made in Steel 2025 oltre 50 relatori dall’Italia e dal mondo

Saranno oltre 50 i relatori dall’Italia e dal mondo che interverranno nelle conferenze dell’undicesima edizione di Made in Steel, la Conference & Exhibition internazionale dedicata alla filiera dell’acciaio organizzata da siderweb, che si terrà dal 6 all’8 maggio a fieramilano Rho (che è sold out da mesi).

Come sempre si parlerà di temi fondamentali per gli operatori della filiera siderurgica: domanda, prezzi, mercato, energia, nuove tecnologie. Ma a “scolpire” la struttura dei convegni nella siderweb Conference Room nella piazza centrale e nell’Arena è stato anche “The Beauty of Steel”, la bellezza dell’acciaio, del processo, dei prodotti e dei loro utilizzi. È il focus tematico di quest'anno: il potenziale creativo e versatile dell’acciaio, la sua centralità per lo sviluppo sostenibile, che si potranno ritrovare anche nell’allestimento dell’evento, curato da Giorgio Guidi.

Quattro location, nei padiglioni 22 e 24 di fieramilano Rho, ospiteranno i convegni e i relatori di Made in Steel 2025. Nella siderweb Conference Room albergherà il palco più grande, per le sessioni principali dei convegni; lo spazio più raccolto della siderweb Arena accoglierà talk dal taglio più specifico e interattivo, facilitando lo scambio con il pubblico. Steel Talking Arena e Speakers’ Corner saranno gli spazi dedicati alle presentazioni aziendali.

Clicca qui per consultare il programma completo della tre giorni d’acciaio.

Da oggi, è inoltre aperta la biglietteria di Made in Steel: clicca qui per scaricare il tuo biglietto e iniziare a programmare la tua visita.

Qui di seguito un elenco sintetico dei convegni nella siderweb Conference Room e nella siderweb Arena.

Martedì 6 maggio

Ore 10:30-12:30

The Beauty of Steel: convegno di apertura

Ore 14:30-16:30

Mercato & Dintorni: congiuntura e prospettive per l'acciaio al carbonio

Ore 15:00-16:00

Logistica e manifattura per lo sviluppo competitivo del Paese

Mercoledì 7 maggio

Ore 11:00-13:00

Industria & Acciaio 2050: sguardo al futuro

Ore 11:00-12:00

Outlook for the Chinese and Asian steel sectors

Ore 14:00-16:00

Sfide e orizzonti per le applicazioni e l'utilizzo dell'acciaio

Ore 14:30-16:30

Acciaio inossidabile: mercato e prospettive

Ore 16:00-17:00

Rottame: disponibilità e prezzi, le sfide del futuro

Giovedì 8 maggio

Ore 10:30-12:00

Prezzi dell'acciaio sotto la lente: la metodologia di siderweb e le prospettive per il mercato

Ore 11:00-13:00

Road to the future: decarbonizzare il settore siderurgico europeo rimanendo competitivi

Ore 14:30-16:30

Donne d'Acciaio: presentazione del libro