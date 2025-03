Gmh International: i prezzi hanno toccato il fondo

Translated by Deepl

Se l’oil & gas «sta andando molto bene», l’automotive è in fase «di lenta ripresa». Nel frattempo, il settore tool steel è alle prese con «una forte concorrenza e una domanda debole». Lo ha spiegato a siderweb Gabriel Adolfo Pistillo, Managing Director di Gmh International, il branch italiano del tedesco Gmh Gruppe, uno dei maggiori gruppi siderurgici europei, con 6mila dipendenti, un giro d’affari di 2,3 miliardi di euro e un portafoglio di oltre 20 aziende attive nell’acciaio, nel forging e nel casting. Che a maggio tornerà a esporre a Made in Steel, a fieramilano Rho.

In questo contesto, le quotazioni dell'acciaio e delle materie prime siderurgiche «sono in una fase di debolezza, ma ci aspettiamo di aver toccato il fondo e prevediamo una ripresa della domanda e dei prezzi dopo l'estate». Le quotazioni dovrebbero «salire gradualmente, ma i fattori geopolitici emergenti devono essere attentamente considerati. Nonostante le incertezze globali, rimaniamo ottimisti sul rafforzamento della nostra posizione sul mercato. La nostra capacità di fornire risultati in questo ambiente complesso è guidata dalla competenza, dalla dedizione e dall'entusiasmo delle nostre persone, un fattore chiave per il nostro successo continuo».

Come si è sviluppata la strategia di Gmh International sul mercato nazionale e del Sud Europa negli ultimi anni? Come si inserisce nel progetto di riorganizzazione e razionalizzazione del Gruppo?

Il nostro obiettivo è continuare a espanderci in questi mercati, in particolare in Italia e Spagna, offrendo nuovi servizi e prodotti specializzati ad alto valore.

Come si è concluso il 2024 in termini di volumi scambiati, fatturato e margini per Gmh International?

Possiamo affermare che i nostri dati in Italia e Spagna, sia in termini di volumi che di fatturato per Gmh International, sono rimasti stabili e sono persino migliorati nel 2024 rispetto al 2023. Tuttavia, i margini sono stati influenzati dall'aumento dei costi energetici e dal calo dei prezzi.

Quali sono i vostri obiettivi per il 2025?

Il nostro obiettivo è espandere la nostra base clienti, ottenere nuove certificazioni e stabilire partnership strategiche. Con un portafoglio già diversificato, che spazia da materie prime e profili speciali ad acciaio per utensili, barre laminate a caldo e pelate e una solida capacità di forgiatura, siamo ben posizionati per la crescita.

Dopo l'acquisizione di Kind & Co. a settembre 2023, siamo orgogliosi di essere il terzo gruppo di forgiatura più grande in Europa in termini di capacità, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di mercato e la capacità di servire un'ampia gamma di settori.

In che modo il rallentamento generale del settore siderurgico registrato negli ultimi mesi ha influenzato le vostre attività?

Gmh Gruppe comprende più di 20 aziende, tra cui 4 acciaierie in Germania. Come la maggior parte delle acciaierie europee, i nostri stabilimenti stanno affrontando significativi aumenti dei costi, principalmente a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia e della concorrenza sleale dei produttori non europei.

Come produttori europei, stiamo effettuando investimenti sostanziali per raggiungere la neutralità climatica, allineandoci con ambiziosi obiettivi di sostenibilità. Tuttavia, ciò crea un campo di gioco non uniforme, poiché molti dei nostri concorrenti globali non condividono gli stessi impegni ambientali. Questa disparità mette l'industria europea in una posizione di svantaggio, nonostante il nostro impegno per un futuro più verde.

A questo proposito, a cosa state lavorando in termini di investimenti e nuovi progetti?

Come pioniere nella produzione di acciaio sostenibile in Germania, Gmh Gruppe si è prefissato un obiettivo ambizioso: diventare climaticamente neutrale entro il 2039. Per raggiungere questo obiettivo, stiamo trasformando la nostra fornitura energetica sostituendo l'elettricità convenzionale con fonti rinnovabili. Attualmente, il 30% dell'elettricità utilizzata nella nostra produzione di acciaio è certificata verde, con una chiara tabella di marcia per raggiungere il 100% entro il 2030.

Siamo anche la prima azienda in Europa a sostituire il carbone fossile con il biocarbone, un'innovazione rivoluzionaria che ci consente di offrire Green Power Premium, un prodotto in acciaio con un PCF (product carbon footprint, ndr) ultra basso di 0,05 (Scope 1 e 2). Ciò lo rende l'acciaio più rispettoso del clima disponibile oggi in Germania. Inoltre, stiamo sostituendo il gas naturale nei nostri processi di trattamento termico con elettricità verde e idrogeno verde, riducendo ulteriormente la nostra impronta di carbonio.

Il nostro impegno per l'innovazione si estende alle nostre capacità produttive. Nel 2024, abbiamo investito 20 milioni di euro in un nuovo sistema di tempra induttiva a barra singola presso il nostro laminatoio a caldo ristrutturato a Georgsmarienhütte, che ora può laminare barre fino a 130 mm di diametro. Questo sistema attualmente lavora barre da 20 a 60 mm, con un'espansione pianificata per gestire diametri da 35 a 100 mm entro la fine del 2026. Gmh Gruppe continua a guidare il settore con investimenti coraggiosi e tecnologia pionieristica, guidando la transizione verso un futuro in acciaio a impatto climatico zero.

A maggio tornerete come espositori a Made in Steel. Cosa vi aspettate di trovare all'evento internazionale?

Per Gmh Gruppe, Made in Steel 2025 segna la nostra terza partecipazione consecutiva e siamo lieti di far parte ancora una volta di questo evento in crescita. Nel corso degli anni, abbiamo visto Made in Steel acquisire rilevanza all'interno dell'industria siderurgica europea, rendendolo una piattaforma chiave per il networking aziendale, approfondimenti del settore e discussioni strategiche. È anche un'opportunità per mostrare i nostri progressi tecnologici, in particolare nel campo dell'acciaio verde e della riduzione di CO 2 . Come pionieri nella produzione di acciaio sostenibile, con oltre 30 investimenti e implementazione di tecnologie rispettose del clima, vogliamo evidenziare i nostri ultimi investimenti nella riduzione di CO 2 . Non vediamo l'ora di incontrare partner del settore, clienti e stakeholder all'evento e di fare grandi affari con tutti loro.

Vi presenterete a Made in Steel con nuovi prodotti o servizi?

Da settembre 2023, Kind & Co. fa parte di Gmh Gruppe, mentre Schmiedewerke Gröditz è un membro stimato del gruppo da oltre 25 anni. Questa integrazione consente a entrambe le aziende di sfruttare la propria competenza e fornire soluzioni innovative attraverso una collaborazione senza soluzione di continuità.

L'integrazione di Kind & Co. in Gmh Gruppe è stato un passo significativo nel rafforzamento della nostra posizione come terzo gruppo di forgiatura più grande in Europa, rafforzando il nostro impegno per l'innovazione, la qualità e la sostenibilità, nonché la nostra posizione nell'acciaio per utensili. Kind & Co. è specializzata nella produzione e nella raffinazione di acciai alto legati, offrendo un portafoglio diversificato di acciai per utensili e leghe speciali. La sua integrazione rafforza la leadership di Gmh Gruppe nel settore dell'acciaio per utensili, in particolare negli acciai per utensili per lavorazione a caldo, dove Kind & Co. vanta un'eccellente reputazione internazionale. Un esempio lampante di questa integrazione di successo è la partnership strategica tra Schmiedewerke Gröditz GmbH ed Edelstahlwerk Kind & Co. GmbH. Insieme, stanno stabilendo nuovi parametri di riferimento nel settore della pressofusione di alluminio, offrendo soluzioni che eccellono sia in precisione che in sostenibilità.