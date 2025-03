STEEL FOCUS – L’Ue si muove per il futuro dell’industria

Translated by Deepl

Dal Clean Industrial Deal all’avvio del Dialogo strategico sull’acciaio, dalle proposte di modifica al Cbam a quelle relative agli obblighi di rendicontazione della sostenibilità contenute nei due pacchetti Omnibus. Le due settimane a cavallo tra gennaio e febbraio hanno visto un’intensa attività in Europa per cercare di rimodulare il proprio quadro normativo per provare ad abbattere gli ostacoli burocratici e promuovere la reindustrializzazione e l’innovazione. Uno l’obiettivo: garantire un futuro competitivo e sostenibile all’industria europea.

Ma costa sta facendo, nel concreto, la Commissione europea e cosa prevedono le proposte avanzate negli scorsi giorni? In questa puntata di STEEL FOCUS proviamo a tracciare un quadro dei cambiamenti normativi presentati e le azioni previste per provare a dare nuova linfa anche alla siderurgia.

Ad aiutarci nell’analisi la voce di Stefano Comisi (avvocato dello studio legale Armella & Associati) e Anna Vernile (Ufficio Studi siderweb).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

