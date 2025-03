Acciaio per l’edilizia: quali sviluppi

Edilizia sotto i riflettori nel terzo appuntamento del 2025 di MERCATO & DINTORNI.

Attorno alle prospettive a breve e medio termine si animerà il dibattito in diretta streaming su zoom, in programma per martedì 4 marzo alle ore 11:00.

L’evento sarà aperto dalla presentazione di Stefano Gennari (siderweb), dedicata ai principali trend dei mercati internazionali, a cui seguirà un approfondimento a cura di Eleonora Riccardelli (Ance) sul comparto delle costruzioni in Italia. Seguirà un confronto con gli operatori: intervistati da Stefano Ferrari (siderweb), si susseguiranno gli interventi di Giuseppe Zolezzi (Duferco Travi e profilati) e di Maurizio Fusato (Presider), che si confronteranno sulla congiuntura a breve ed a medio termine per l’acciaio impiegato nelle costruzioni.