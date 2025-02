Tatmetal: esportato il 70% dei volumi venduti

Translated by Deepl

È molto vicina al completamento dell'investimento nella terza linea di zincatura, con l’avvio della produzione fissata in questo inizio di 2025. Così ha aperto l’anno Tatmetal, uno dei principali produttori turchi di acciai piani (laminati a caldo e a freddo, decapati, zincati e preverniciati con il marchio Tatçelik), con una capacità di 1,5 milioni di tonnellate l’anno.

«Il 2024 è stato un anno positivo per Tatmetal. Il 70% delle nostre vendite è stato destinato all'esportazione – ha spiegato a siderweb la direttrice commerciale, Gülçin Şimşek -. Abbiamo concluso un altro anno come “campioni di esportazione” nel comparto dei prodotti rivestiti. Abbiamo compiuto molti sforzi e portato avanti progetti importanti insieme ai nostri clienti, che preferiamo chiamare partner commerciali».

Per quest’anno, gli obiettivi riguardano «prodotti a valore aggiunto. Ci stiamo concentrando sul miglioramento del nostro modo di fare business: individuare nicchie di mercato; potenziare le nostre relazioni pre- e post-vendita; migliorare i nostri processi di qualità, concentrandoci sui progetti di trasformazione digitale e creando nuove strategie di marketing».

La terza linea di zincatura, ha specificato Şimşek, «entrerà in funzione nel primo trimestre 2025. La nostra capacità annua in questo gruppo di prodotti aumenterà quindi a 1,4 milioni di tonnellate. Potremo produrre spessori da 0,24 mm a 4 mm, larghezze da 800 mm a 1.650 mm e rivestimenti per metro quadro da 60 grammi a 600 grammi. Amplieremo, pertanto, la nostra gamma di prodotti, soprattutto per il canale industriale dei mercati nazionali e di esportazione. Nel canale commerciale, potremo contribuire a soddisfare la domanda delle sempre più ampie esigenze di materiali dei centri servizio e contribuiremo a ridurre le percentuali di scarto e rifiuti». Sono previsti volumi in crescita anche nel canale di vendita rivolto all’automotive. Quanto all’industria del bianco, «abbiamo una penetrazione di almeno il 30% nel settore in Turchia. Pertanto, Tatmetal sta lavorando per espandere la propria quota di mercato soprattutto nei canali industriali, nei prodotti per l'utente finale e nelle esportazioni».

Con queste credenziali, il player turco a maggio parteciperà all’undicesima edizione di Made in Steel, a fieramilano Rho. «Tatmetal negli ultimi tre anni ha mantenuto la propria leadership nell'esportazione di materiali rivestiti in Turchia e continuato le proprie attività all'insegna della sostenibilità. Crediamo che Made in Steel offra l'opportunità di ravvivare i nostri rapporti con i partner commerciali e di sviluppare nuove connessioni con i clienti. Il nostro obiettivo è individuare nuovi potenziali partner commerciali e rafforzare le relazioni con quelli esistenti».