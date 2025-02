Acciai speciali, lieve rialzo dei prezzi negli ultimi tre mesi

Translated by Deepl

I prezzi degli acciai speciali lunghi hanno seguito una traiettoria discendente dai picchi del 2022 a oggi. Tuttavia, negli ultimi tre mesi si è registrato un lieve rialzo delle quotazioni, con i tondi 18NiCrMo5 ricotti che hanno mostrato una performance migliore rispetto agli altri prodotti. Lo ha affermato Stefano Ferrari, responsabile dell'Ufficio Studi siderweb, durante il webinar "Focus specialties" svoltosi questa mattina.

Analizzando il rapporto tra il prezzo del rottame e quello dei prodotti finiti, emerge che i finiti hanno subito una flessione maggiore rispetto alla materia prima. Il motivo risiede in parte nella scarsità del rottame, un fattore che ha limitato il suo ribasso, mentre altri costi, come quello dell'elettricità, hanno inciso sul quadro complessivo.

Guardando alle prospettive per i settori utilizzatori, le stime di Eurofer indicano una sostanziale stabilità nel 2025 per i prodotti in metallo e le macchine per apparecchi meccanici, mentre si prevede una crescita del 2,8% per gli elettrodomestici, del 2,1% per l'automotive e dell'1,3% per gli altri mezzi di trasporto. Nel complesso, la produzione dei settori utilizzatori dovrebbe registrare un incremento dello 0,8% nel 2025, offrendo qualche segnale di ripresa anche per il mercato degli acciai speciali.