STEEL FOCUS – Il ritorno dei dazi Usa

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, per il suo secondo mandato da presidente degli Stati Uniti ha significato, come ci si aspettava, ha dato inizio ad una nuova escalation delle tensioni commerciali con i principali partner economici.

All’inizio di questa settimana, infatti, abbiamo assistito al ripristino delle tariffe su acciaio e alluminio originariamente imposte nel 2018, senza contingenti né esenzioni e con una novità: l’inclusione, oltre ad acciai finiti e semilavorati, di alcuni prodotti derivati. In questa punta di STEEL FOCUS approfondiamo le recenti scelte di Trump, le loro possibili conseguenze e le reazioni della siderurgia italiana.

Ad aiutarci nell’analisi le voci di Antonio Gozzi (presidente Federacciai) e Cinzia Vezzosi (presidente Assofermet).

