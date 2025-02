Alessandra Carra dialoga con la community di “Acciaio al Femminile”

Translated by Deepl

Nuovo appuntamento virtuale, venerdì 14 febbraio, della community di “Acciaio al Femminile”, il progetto di siderweb dedicato alla parità di genere e all'empowerment femminile. Dalle 12:00, si aprirà il confronto con Alessandra Carra, amministratrice delegata Gruppo Feltrinelli.

L’intervista, condotta da Francesca Morandi, responsabile relazioni esterne di siderweb, verterà su alcune parole chiave, come creatività, cultura, bellezza, leadership al femminile, sport e letture. Sarà lasciato spazio alle domande e al confronto che sempre caratterizza gli incontri di "Acciaio al femminile".

Chi volesse partecipare può scrivere una mail a redazione@siderweb.com.

Alessandra Carra ha cominciato la propria carriera in McKinsey, società internazionale di consulenza strategica, a seguito del conseguimento della laurea Magna cum Laude in Scienze economiche presso l’Università di Bologna. Dopo aver ricoperto ruoli apicali per Levi’s Strauss e Valentino, Carra è stata Senior Vice President Luxury brands Europa e General Manager South Europe di Ralph Lauren. Dal 2011 al 2014 è stata amministratrice delegata di Emilio Pucci, del gruppo francese LVMH, mentre per i successivi tre anni ha ricoperto la medesima carica per Agogna, società parte del gruppo Ermenegildo Zegna. Dal 2022 è alla guida come amministratrice delegata del Gruppo Feltrinelli, uno dei principali gruppi italiani attivo nell’editoria, nel retail, nella formazione e nei media-tv.