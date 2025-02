Andernach & Bleck: cresce la domanda di soluzioni personalizzate

Translated by Deepl

Vuole espandere la propria presenza sul mercato europeo la tedesca Andernach & Bleck, uno dei principali player continentali nel settore dell'acciaio lucido, attiva dal 1903 e con circa 200 dipendenti. Nonostante il rallentamento economico, secondo il Ceo Carsten Bleck, che rappresenta la quinta generazione alla guida dell’azienda, «la domanda di soluzioni personalizzate è in crescita». Ed è su questo che si sta concentrando la strategia del produttore tedesco di profili finiti a freddo in acciaio lucido. Che a maggio tornerà a Made in Steel come espositore per la seconda volta.

Quali sono i vostri obiettivi sul mercato italiano ed europeo dell'acciaio? Siete ancora proprietari della Metalli Trafilati srl?

Il nostro obiettivo è espandere la nostra presenza sul mercato in Europa, soprattutto con i nostri prodotti standard di alta qualità e i profili speciali personalizzati. Offriamo acciai piatti, quadri, esagonali e tondi, oltre a profili speciali realizzati esattamente secondo i disegni o i campioni dei clienti. Metalli Trafilati srl non fa più parte del nostro portafoglio dallo scorso anno, quando ci siamo ritirati dal segmento dei profili angolari trafilati a freddo. Questo ci permette di concentrare le nostre risorse sui nostri prodotti principali.

Come ha influito sulle vostre attività il rallentamento generale del settore siderurgico degli ultimi mesi? Come giudicate lo stato di salute della domanda nei vostri settori principali?

Anche la situazione economica in Europa ci ha posto di fronte a sfide significative. Tuttavia, vediamo i momenti difficili come un'opportunità per costruire sui nostri punti di forza e riposizionarci. La nostra esperienza nei prodotti speciali ci permette di rispondere in modo flessibile e innovativo alle esigenze dei clienti. Poiché la domanda di soluzioni personalizzate è in crescita e disponiamo di un ampio know-how in questo settore, questo segmento ci offre prospettive di crescita anche in un contesto di mercato difficile.

I prezzi dell'acciaio e delle materie prime siderurgiche sono in una fase di debolezza e non ci sono segnali di una ripresa forte nel breve periodo. Questo vale anche per il mercato dell'acciaio di qualità? Cosa vede nel breve periodo?

Riteniamo che ci vorrà del tempo prima che il mercato si riprenda sia in termini di volumi che di prezzi. In Europa, al momento non ci sono chiari segnali che indichino che i consumatori ricominceranno a investire e quindi a creare ulteriore domanda. Questa cautela riflette il perdurare dell'incertezza in molti settori. Non vedo stimoli significativi nemmeno nel breve periodo, poiché la situazione politica in Germania - uno dei maggiori mercati europei - dovrebbe stabilizzarsi non prima del secondo trimestre 2025. Finché non ci sarà un governo capace, non ci saranno iniziative economiche decisive per rilanciare il mercato.

Se e come la tendenza emergente della regionalizzazione dei mercati dell'acciaio sta influenzando la vostra catena di approvvigionamento? Quali effetti vi aspettate che il nuovo meccanismo di salvaguardia abbia sul mercato? La salvaguardia è un ostacolo o un'opportunità per voi?

Si parla molto della tendenza alla regionalizzazione dei mercati dell'acciaio, ma io vedo piuttosto una crescente internazionalizzazione dei mercati. Credo che la regionalizzazione sia un approccio sbagliato. Soprattutto in un'economia mondiale globalizzata, è importante fare rete a livello internazionale e aprire nuovi mercati invece di creare barriere artificiali attraverso il protezionismo. Dobbiamo aprirci al mondo e partecipare attivamente a una concorrenza leale, invece di sostenere permanentemente le aziende con meccanismi di protezione. Questi meccanismi possono fornire una stabilità a breve termine, ma a lungo termine ostacolano la capacità dell'industria di innovare e adattarsi. Per noi queste misure di protezione non sono quindi né un ostacolo né una vera opportunità, ma le consideriamo piuttosto un sintomo delle sfide attuali. Il nostro obiettivo rimane quello di rafforzare la nostra competitività, competendo sui mercati internazionali grazie a qualità, innovazione e flessibilità.

Come si è chiuso il 2024 per Andernach & Bleck, in termini di produzione, fatturato e margini? Quali obiettivi avete per il 2025?

Il 2024 è stato senza dubbio un anno difficile, caratterizzato da condizioni economiche impegnative, soprattutto nel mercato tedesco. Tuttavia, possiamo essere ragionevolmente soddisfatti del nostro risultato complessivo, poiché siamo riusciti a mantenere una posizione stabile nonostante le difficili circostanze. Tuttavia, siamo ottimisti per il 2025. Prevediamo un anno significativamente migliore, poiché ci siamo adattati con successo alle mutate condizioni a vari livelli. Uno dei punti focali sarà l'espansione della nostra presenza globale per aumentare la produzione, le vendite e i margini. Vogliamo crescere e aumentare la nostra quota di mercato nel 2025.

Cosa vi ha spinto a tornare come espositori a Made in Steel 2025?

Made in Steel è una delle piattaforme centrali per l'industria siderurgica europea ed esserci è, quindi, importante per noi. L’evento ci offre l'opportunità di entrare in contatto con i leader del settore, di ampliare la nostra rete e di rafforzare la nostra posizione di fornitori di acciaio lucido trafilato a freddo. Attribuiamo grande valore allo scambio diretto con clienti e partner per promuovere relazioni a lungo termine. La fiera ci dà anche l'opportunità di conoscere gli attuali sviluppi del mercato e di presentare approcci innovativi.

Cosa vi aspettate di trovare a fieramilano? Siete interessati a trovare nuovi clienti nel mercato siderurgico del Sud Europa o pensate di incontrare soprattutto i vostri fornitori e concorrenti?

In fiera ci aspettiamo di incontrare i nostri attuali partner commerciali, ma soprattutto di stringere nuovi contatti. Incontrare clienti e fornitori faccia a faccia è un modo prezioso per rafforzare le nostre relazioni e sviluppare strategie comuni per il futuro. Allo stesso tempo, Made in Steel è un luogo eccellente per sviluppare nuovi mercati, soprattutto nell'Europa meridionale. Apprezziamo anche lo scambio con altri operatori del mercato, che ci aiuta a identificare le tendenze e a sviluppare ulteriormente il nostro business.

A cosa state lavorando in termini di investimenti e nuovi progetti? Vi presenterete a Made in Steel con nuovi prodotti o servizi?

Per noi, parlare di nuovi progetti equivale a parlare di nuovi prodotti. Sviluppiamo soluzioni in acciaio lucido in autonomia e insieme ai nostri clienti. Il confronto basato su analisi dettagliate ci permette di metterci nei panni del cliente e di offrire soluzioni su misura. È questo approccio orientato al cliente che vogliamo presentare a Made in Steel. Il nostro obiettivo è mostrare come possiamo contribuire a ottimizzare la catena del valore dei nostri clienti attraverso la flessibilità e l'innovazione.