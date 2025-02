Translated by Deepl

Un testo per orientarsi in un panorama normativo in continua evoluzione e rispondere adeguatamente alle esigenze del mercato globale. Con questa formula si potrebbe sintetizzare l’idea che ha portato alla realizzazione del volume “Riforma del Diritto Doganale”, scritto a quattro mani dall’avv. Sara Armella (nella foto di testa), fondatrice dello studio Armella & Associati, e dalla dott.ssa Antonella Bianchi, dirigente dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, la cui presentazione è in programma domani (giovedì 6 febbraio) alle ore 18 nella sede sede di Giuffrè Francis Lefebvre a Milano.

Il libro, edito da Giuffrè, esplora le modifiche introdotte dal decreto legislativo 141/2024, in vigore dal 4 ottobre scorso, che segna un cambiamento molto significativo nella normativa doganale italiana ed europea e riflette sui principali impatti della riforma, illustrando le nuove disposizioni in materia di accertamento doganale, controllo delle merci, responsabilità delle imprese e la revisione del sistema sanzionatorio.

Durante l’incontro sarà proposto un focus dedicato alle implicazioni pratiche e legali derivanti dalla riforma, per comprendere come le aziende, i professionisti e gli operatori del settore doganale debbano adattarsi a questi cambiamenti, ottimizzando la compliance alle normative aggiornate.

Dopo i saluti della dott.ssa Antonella Sciara, Tax Labour & Corporate Director Giuffrè Francis Lefebvre, interverranno: