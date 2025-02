Sidenor prosegue la strategia di diversificazione

Translated by Deepl

Andare oltre il comparto dell’automotive, per trovare nuovi sbocchi di mercato, visto il cambiamento del mix di prodotti che sta portando l’auto elettrica, e per diventare leader europei in sostenibilità, qualità, costi e servizi. Fa tutto parte della strategia di diversificazione sulla quale Sidenor sta continuando a investire. Lo ha spiegato a siderweb il direttore commerciale del produttore spagnolo di acciai speciali lunghi, Iñigo Molero, anticipando alcune delle novità che il gruppo porterà a Made in Steel a maggio.

Cosa vi ha spinto a tornare a Made in Steel 2025 come espositore?

Senza dubbio il successo delle edizioni precedenti. Dalla prima edizione del 2005, l’evento è cresciuto e si è consolidato, raggiungendo un perfetto equilibrio tra networking commerciale e dibattito tra esperti. Per Sidenor è l’occasione perfetta per presentare al mercato la nostra proposta per generare valore in modo sostenibile.

Cosa vi aspettate di trovare all'evento internazionale? Volete consolidare le relazioni commerciali esistenti o avviarne di nuove? Siete alla ricerca di nuovi mercati?

Nell'ambito del nostro progetto di innovazione, siamo impegnati nella diversificazione sia nel settore dell'acciaio che in quello aziendale. Pertanto, speriamo di consolidare gli ottimi rapporti con i clienti storici dell'azienda e di presentare loro le nostre proposte più recenti; d'altro canto, vogliamo accedere a nuovi clienti come parte della nostra strategia di diversificazione.Per quanto riguarda il nostro business, la nostra strategia a lungo termine è quella di andare oltre il settore automobilistico per, da un lato, mitigare la diminuzione del consumo di acciaio dovuta all'avanzamento dell'auto elettrica e, dall'altro, essere leader in sostenibilità, qualità, costi e servizio nel settore. Abbiamo iniziato questo percorso diversi anni fa e, oggi, continuiamo a consolidare lo sviluppo e la certificazione di nuovi prodotti e, soprattutto, in altri settori, anche con cambiamenti nel consueto modo di lavorare. Tra i settori in cui siamo già presenti, spiccano quelli della generazione di energia, sia eolica che oil & gas, ferroviario, minerario, delle macchine utensili, ecc. Per entrare in questi settori, abbiamo avuto bisogno di investimenti significativi, ad esempio per la produzione di blumi tondi da colata continua nei formati 410, 525 e 600 millimetri di diametro. In tutto questo, è stato fondamentale il supporto del nostro centro di ricerca e sviluppo (“Sidenor R&D”), che ha ottimizzato i processi e sviluppato qualità di acciaio ad hoc per soddisfare i crescenti requisiti dei prodotti e persino rispondere a nuovi bisogno. In linea con la costante analisi dei mercati che svolgiamo, abbiamo fatto importanti passi avanti in nuovi settori per Sidenor, come il settore marittimo, la produzione di ascensori, carrelli elevatori, produttori ferroviari, ecc. Stiamo anche studiando lo sviluppo di nuovi prodotti come blumi tondi in formati superiori alla gamma attuale, nuove sezioni di blumi da colata continua e qualità superiori di acciaio, sia in acciaio speciale che in acciaio inossidabile.

A cosa state lavorando in termini di investimenti e nuovi progetti? Presenterete nuovi prodotti, processi o servizi a Made in Steel?

Nel nostro percorso di crescita continua, stiamo investendo molto nell'innovazione, che è senza dubbio uno dei pilastri su cui si basa la nostra attività. Infatti, il nostro centro di ricerca e sviluppo è uno dei più grandi del settore siderurgico in Europa, che ci permette di sviluppare nuove tecnologie e prodotti che ci aiutano a soddisfare le esigenze dei nostri clienti. Sempre in quest'ottica, stiamo trasformando l'azienda per diventare un punto di riferimento nell'Industria 4.0, migliorando e digitalizzando i nostri processi produttivi per renderli più efficienti, sicuri e di qualità superiore, il che ci permette di essere sempre più competitivi e sostenibili. Al nostro centro di ricerca e sviluppo si è aggiunta la creazione del nostro “Sidenor 612 Innovation and Intrapreneurship Hub”, un'iniziativa finalizzata allo scambio di conoscenze per lo sviluppo di progetti nell'ambito dell'open innovation e dell'Industria 4.0.Per minimizzare le risorse utilizzate e ridurre le emissioni, sviluppiamo la nostra attività secondo i principi dell'economia circolare. Pertanto, cerchiamo continuamente alternative intelligenti per la riduzione, il riutilizzo e il recupero dei rifiuti generati durante la produzione dell'acciaio. Questa filosofia ci permette di mantenere un comportamento socialmente responsabile nei confronti di investitori, fornitori, clienti, società e comunità in cui operiamo. In questo modo, stiamo costruendo, in collaborazione con tutti gli agenti della nostra catena del valore, un percorso volto a raggiungere l'eccellenza aziendale per continuare a crescere in modo sostenibile e garantire il nostro futuro. Inoltre, nella nostra ambizione di essere un punto di riferimento nella sostenibilità supportata dall'Industria 4.0, a Made in Steel presenteremo i progressi del nostro strumento di calcolo dell'impronta di carbonio dei prodotti che ci permettono di essere leader nell'eco-design, fornendo anche soluzioni che aiutno a ridurre l'impronta di carbonio nei processi dei nostri clienti. Infine, illustreremo i progressi in termini di decarbonizzazione e presenteremo le nostre soluzioni all'avanguardia in materia di acciai sostenibili e acciai carbon neutral, per guidare la transizione verso un'industria più sostenibile, riducendo al minimo o neutralizzando l'impronta di carbonio di tutti i nostri prodotti.

In questi mesi state affrontando una domanda debole o forte? Ci sono differenze tra i diversi settori che servite e le diverse aree geografiche?

I prossimi mesi, seguendo la tendenza degli ultimi anni, saranno senza dubbio caratterizzati da una grande incertezza a tutti i livelli: le tensioni geopolitiche globali, l'instabilità della scena politica spagnola e l'evoluzione dell'economia in generale rendono straordinariamente complicate le previsioni. Inoltre, il mercato sta affrontando diversi cambiamenti dirompenti e simultanei che influenzano la nostra attività in un modo che non abbiamo mai conosciuto prima. In questo senso, riteniamo che la flessibilità e la capacità di adattarsi a questo scenario di incertezza saranno qualità fondamentali nel rapporto con i nostri clienti, soprattutto in termini di capacità produttiva e di servizio. Crediamo che i migliori in questo campo saranno in grado di guadagnare posizioni di mercato nonostante il contesto sfavorevole; vogliamo essere una di queste aziende vincenti, ed è per questo che tutta la nostra organizzazione sta lavorando per migliorare la nostra capacità di reazione e di adattamento al mercato. In Sidenor siamo orgogliosi di tutte le persone che fanno parte della nostra forza lavoro. Tutti loro, grazie al loro impegno, responsabilità e talento, ci aiutano a essere l'azienda che vogliamo essere. Crediamo che lo sviluppo del talento individuale sia strettamente legato alla crescita del talento collettivo e che solo lavorando insieme si possa rispondere alle sfide del mercato in ciascuna delle diverse aree geografiche.

In generale, i prezzi e la domanda di acciai speciali stanno attraversando una fase di debolezza. Cosa potrebbe accadere nel breve termine? Vi aspettate un aumento dei prezzi?

Per quanto riguarda la situazione del mercato, è vero che ci sono incertezze e sfide, ma la nostra attenzione è sempre rivolta a cercare di individuare le opportunità per creare valore per i nostri clienti e conquistare la loro preferenza. Crediamo che i tempi complicati, lungi dall'essere una fonte di difficoltà, ci aiuteranno a migliorare ulteriormente l'immagine che diamo ai nostri clienti. Uno dei nostri pilastri è sempre stato la competitività e con gli ultimi investimenti effettuati possiamo dire di essere uno dei produttori di acciaio più competitivi ed efficienti del Continente. D'altra parte, non si può negare l'aumento dei costi in Europa e la realtà dell'inflazione, che non è così forte come negli ultimi anni, ma è destinata a rimanere. La nostra missione è quella di generare valore in modo sostenibile nel settore degli acciai speciali, e questo include logicamente la sostenibilità nel tempo. Pertanto, è necessaria una redditività minima dell'attività e prima o poi il prezzo di mercato dovrà aumentare.

Se e come la tendenza emergente della regionalizzazione dei mercati dell'acciaio sta influenzando la vostra catena di approvvigionamento delle materie prime?

Nell'ambito della nostra politica Esg, conduciamo la nostra attività secondo i principi dell'economia circolare e della riduzione delle emissioni. Questa filosofia ci permette di mantenere un comportamento socialmente responsabile nei confronti degli investitori, dei fornitori, dei clienti, della società e delle comunità locali in cui operiamo, privilegiando, quando possibile, i fornitori locali/nazionali. Nel 2023, il 78% dei nostri fornitori in termini di fatturato è stato nazionale. È una decisione che abbiamo preso per responsabilità, anche se a volte non è l'alternativa più economica.

I prezzi dell'energia, dopo mesi di quotazioni fuori scala, sono tornati a livelli più vicini alle medie storiche, pur rimanendo su livelli elevati. Come ha influito questo andamento sulla vostra attività?

L'energia è un fattore di costo critico per la nostra competitività. I prezzi dell'energia sono stati assolutamente alle stelle per un periodo di circa un anno, a partire dall'ultimo quadrimestre del 2021. Da allora, anche se si sono un po' ripresi, rimangono a livelli che, purtroppo, sono quasi il doppio dei valori pre-crisi, a cui si aggiunge un'enorme volatilità dei prezzi che ci preoccupa. Questo ha messo i produttori europei in una posizione di svantaggio rispetto ai produttori extra-Ue, incidendo sulla nostra competitività.