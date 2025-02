Filippo Gottardis: «2025 iniziato con cauto ottimismo»

Translated by Deepl

Dopo un 2024 complesso, per il comparto delle lamiere da treno le speranze di ripresa sono riposte nel 2025 e, in particolare, nel secondo semestre. Questa la speranza di Filippo Gottardis (general manager di Officine Tecnosider), emersa durante il webinar MERCATO & DINTORNI, Focus sul settore dei piani: domanda, offerta, prezzi di questa mattina, intervistato da Emanuele Norsa (responsabile dei contenuti di siderweb).

Secondo Gottardis, dal punto di vista delle lamiere da treno «lo scorso anno è stato molto complicato, soprattutto per il calo inesorabile della domanda iniziato alla fine del primo trimestre che ha interessato mercati di assoluto rilievo per i laminatori e rilaminatori italiani, come quelli domestico e tedesco». In questo contesto, a soffrire maggiormente «sono state le marginalità, che hanno risentito di una discesa dei prezzi delle lamiere più consistente rispetto a quello delle bramme», ha sottolineato il general manager di Officine Tecnosider.

Il 2025 è quindi iniziato «con un cauto ottimismo e ci aspettiamo una ripresa moderata, che potrebbe irrobustirsi nella seconda metà dell’anno. Prezzi inferiori a quelli attuali – ha aggiunto Gottardis – sono ingestibili per le imprese. Crediamo, quindi, che le quotazioni continueranno la loro fase di risalita, che dovrà però essere supportata da una revisione della Salvaguardia». Misura che dovrà andare incontro a una modifica per «evitare effetti distorsivi creati dal cap imposto per singolo Paese sulle lamiere. Molti Paesi, infatti, sono produttori sia di lamiere da treno che di coils e quindi sono in grado di aggirare le limitazioni "switchando" da un prodotto all’altro, alterando il mercato», ha spiegato il manager.

In questo quadro, le speranze di ripresa della domanda sono legate alla ripartenza degli investimenti nelle «opere civili e pubbliche e alla produzione del comparto della meccanica, settori che hanno sofferto lo scorso anno e dai quali ci aspettiamo un forte miglioramento nel corso di quest’anno», ha detto il general manager di Officine Tecnosider.