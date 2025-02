Benso: «Il target di 650 €/ton per i coils a caldo è raggiungibile»

Translated by Deepl

L’avvio del nuovo anno, le prospettive per i prossimi mesi e le richieste di modifica di alcune normative europee, come il Cbam e la Salvaguardia, per stimolare il mercato. Questi i temi principali toccati da Riccardo Benso (presidente e Ceo di Albasider), intervistato da Emanuele Norsa (responsabile dei contenuti di siderweb), durante il webinar MERCATO & DINTORNI, Focus sul settore dei piani: domanda, offerta, prezzi di questa mattina.

Secondo l’ex presidente di Assofermet, il 2025 è partito a rilento «ma con il piede posizionato nel modo corretto». Tuttavia, c’è una certa «apprensione da parte di alcuni operatori della filiera sulle tempistiche della ripresa e questo si riflette in anomalie straordinarie sui prezzi», ha aggiunto Benso. Secondo il Ceo di Albasider, «manca un segnale chiaro di ripresa del mercato, come quello strappo che abbiamo avuto tra gennaio e febbraio 2024. Nonostante questo, il target di 650 euro per i coils a caldo è raggiungibile, ma serve una maggiore fiducia da parte degli operatori». Fiducia che deve basarsi sul fatto che «stiamo vivendo ancora l’impatto delle difficoltà negli sdoganamenti registrate prima di gennaio, cha hanno fatto lievitare gli stock. È evidente – spiega Benso – che è solo una questione di tempo perché, finite le scorte, gli operatori torneranno ad acquistare e si risveglierà la domanda».

Una fase di ristoccagio che, secondo l’imprenditore, non potrà prescindere da un intervento della politica europea: «Le istituzioni comunitarie, guidate dalla bussola rappresentata dal Rapporto Draghi, hanno il compito di lavorare per tenere l’Ue agganciata alle altre potenze mondiale. E gran parte dello slancio del settore siderurgico deriverà proprio da queste azioni. Interventi che, iniziando da una revisione del Cbam e delle misure di Salvaguardia, dovranno essere orientati allo stimolo della domanda e dei consumi a valle».