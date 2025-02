STEEL FOCUS – La ripartenza del mercato e le speranze per il 2025

Il 2024 è stato un anno complicato per il settore siderurgico, segnato da cali di domanda e produzione, prezzi deboli e compressione dei margini a fronte di un contesto di mercato incerto. Costi energetici elevati, crisi di settori chiave come l'automotive, sovraccapacità cinese e instabilità geopolitica hanno influenzato l'andamento dell'acciaio a livello globale, europeo e italiano.

Dopo un mese dall'inizio del 2025, è tempo di fare il punto della situazione: com'è partito l'anno per il mercato dell'acciaio? Quali sono le prospettive per i prossimi mesi? In questa prima puntata del 2025 di STEEL FOCUS analizziamo gli ultimi numeri della produzione italiana e globale, l'andamento dei prezzi delle materie prime e dei principali prodotti finiti nel corso di gennaio e i possibili sviluppi per il prosieguo dell'anno. Ad aiutarci in questa analisi, alcune riflessioni di Antonio Gozzi, presidente di Federacciai, provenienti da una recente intervista di siderweb.

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.





