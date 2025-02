MERCATO & DINTORNI: il focus è sui piani

I prodotti piani tornano protagonisti nel secondo appuntamento del 2025 di MERCATO & DINTORNI.

Martedì 4 febbraio alle ore 11:00, in diretta su zoom, si parlerà dell'andamento della domanda, dell’offerta e dei prezzi dei semilavorati, dei coils, delle lamiere da treno e dei prodotti derivati. Ma non solo: anche le recenti decisioni dell’Ue in merito al commercio internazionale di acciaio e gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda di Acciaierie d’Italia saranno tema di discussione durante il webinar.

Apriranno i lavori le presentazioni di Stefano Ferrari e Stefano Gennari (siderweb), che si concentreranno sull’andamento dei mercati internazionali dei prodotti piani e sui numeri del mercato nazionale. Seguiranno due interviste, a cura di Emanuele Norsa (siderweb) con Riccardo Benso (Albasider) e Filippo Gottardis (Officine Tecnosider).

