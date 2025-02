Air Liquide: pronti per la decarbonizzazione dell’acciaio

Translated by Deepl

Il contesto resta molto volatile, critico e segnato dalla riduzione della produzione industriale. Ma Air Liquide è riuscito, lo scorso anno, a conseguire una «performance solida e ci prepariamo al futuro anche con un portafoglio investimenti importante, elevato e diversificato. Nel quale oltre il 40% delle opportunità di investimento oggi è legato alla transizione energetica».

Così, per confrontarsi sul tema con la filiera dell’acciaio nazionale e internazionale, a maggio il colosso dei gas industriali parteciperà a Made in Steel, per la settima volta consecutiva. Ne abbiamo parlato con Francesca Stercal, Large Industries Commercial Director di Air Liquide.