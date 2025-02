Elettrodomestici: produzione italiana in calo del 14%

Marco Imparato (direttore generale Applia Italia): «Servono politica industriale e azioni a livello europeo»

Il settore degli elettrodomestici è uno dei comparti dell’industria manifatturiera che hanno nell’acciaio una delle principali materie prime.

Consumando circa il 3% della produzione siderurgica europea, la cosiddetta industria del bianco rappresenta dunque uno dei fattori che influenzano la produzione e il mercato dell’acciaio dell’Unione.

Per capire quali siano le dinamiche che stanno caratterizzando il settore degli elettrodomestici, le prospettive per questa industria in Italia e in Europa, come e se stia cambiando il ruolo dell’acciaio in questi prodotti, siderweb ha intervistato Marco Imparato, direttore generale di Applia Italia (nell'immagine qui accanto), associazione di Confindustria che rappresenta in Italia i produttori di Apparecchi Domestici e Professionali.

Com’è andato il comparto degli elettrodomestici italiano ed europeo nel 2024, in termini di produzione e fatturato?

Il settore in Italia ha chiuso il 2024 in sostanziale pareggio per le vendite, registrando tuttavia un calo marcato dell’export. sul lato sell-in l’anno si è chiuso, in modo stabile con un -0,3%, mentre le vendite all’estero hanno registrato un -9,1% in termini di volumi e la produzione è calata del 14%. Numeri che evidenziano la correlazione immediata tra export e produzione. Dunque, dopo due anni molto positivi di crescita a doppia cifra del nostro output, abbiamo assistito al terzo calo consecutivo dei volumi. Questa situazione, che tutta Europa ha vissuto trasversalmente, è dovuta al calo fisiologico del mercato “post lockdown” unito alla congiuntura sfavorevole e all’aggressività dei competitor asiatici. E credo che sia un quadro condiviso anche da altri comparti.

Per continuare a leggere accedi o fai la prova gratuita